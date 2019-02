Inter, Icardi risponde ai fischi: "Se non la ami quando perde, non amarla quando vince"

Nella sconfitta dell'Inter contro il Bologna, uno dei giocatori più deludenti è stato sicuramente Mauro Icardi. A dir la verità, il capitano nerazzurro è da qualche settimana che appare spento e poco cinico in fase di finalizzazione.

Un post condiviso da Mauro Icardi - MI9 (@mauroicardi) in data: Feb 3, 2019 at 2:52 PST

Ma Icardi è pur sempre il Capitano dell'Inter e sicuramente avrà accusato più degli altri i fischi che sono piovuti a San Siro fin dai primi minuti di gioco.

Al termine della partita ha voluto lasciare infatti un messaggio su Instagram. Prima una parte personale, con tanto di carica verso il successo, poi una frecciatina ai tifosi che non hanno sostenuto la squadra.

"Accetta volentieri le difficoltà e gli ostacoli come passi importanti sulla scala del successo. Se non la ami quando perde, non amarla quando vince".