Inter-Icardi, prove di tregua: colloquio con Spalletti e possibile convocazione in Europa League

L'Inter proverà a ricucire il rapporto con Icardi: non è esclusa la convocazione per Francoforte ma l'argentino vuole restare fermo fino alla pausa.

Segnali di tregua tra l'Inter e Mauro Icardi. Dopo la sconfitta di Cagliari e il sorpasso al terzo posto da parte del Milan, infatti, i nerazzurri secondo 'La Gazzetta dello Sport' vorrebbero cercare di ricucire lo strappo con l'ex capitano.

Icardi d'altronde, come annunciato dallo stesso Spalletti, nei prossimi giorni terminerà la fisioterapia e dovrebbe tornare a lavorare in gruppo sempre che non continui a lamentare il dolore al ginocchio.

La speranza dell'Inter però è che l'argentino abbassi il muro eretto nelle ultime settimane e si metta a disposizione del tecnico col quale peraltro è previsto un colloquio alla presenza anche del dottor Volpi.

Ecco perché, se Icardi decidesse di tornare ad allenarsi insieme ai compagni, non è addirittura escluso che Spalletti possa nuovamente convocarlo già per l'andata degli ottavi di Europa League in programma giovedì a Francoforte.

Secondo 'Tuttosport' però l'intenzione di Icardi al momento sarebbe quella di restare ai box almeno fino alla sosta di fine marzo saltando così non solo l'Eintracht ma anche la SPAL e soprattutto il Derby.

Un'ipotesi che ovviamente preoccupa e non poco l'Inter, considerato come attualmente l'unico attaccante a disposizione di Spalletti sia Lautaro Martinez (diffidato) mentre Keita dovrebbe tornare tra i convocati al massimo per la gara di domenica prossima.

In tutto questo chissà che a risolvere lo stallo alla fine non possa essere direttamente Steven Zhang. Il presidente dell'Inter attualmente si trova in Cina per impegni di lavoro ma il suo rientro è previsto proprio nella settimana del Derby, basterà per firmare la tregua con Mauro Icardi?