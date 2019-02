Inter-Icardi, probabile cessione in estate: l'erede può essere Dzeko

L'Inter e Icardi cercano una tregua ma l'ex capitano è furioso con Brozovic e Perisic, probabile la cessione in estate. Marotta pensa a Dzeko.

La storia di Mauro Icardi all' Inter sembra davvero arrivata alle ultime pagine. Secondo 'Il Corriere dello Sport' infatti, nonostante qualche timido segnale di apertura soprattutto da parte di Spalletti, la rottura con lo spogliatoio sarebbe difficilmente sanabile e l'argentino molto probabilmente a giugno finirà sul mercato.

Il rinnovo reclamato a gran voce da Wanda Nara nelle scorse settimane d'altronde è in stand-by, mentre tra Icardi e la società è calato un gelo evidente.

L'ex capitano secondo 'La Gazzetta dello Sport' aspetta delle scuse dall'Inter per avergli tolto la fascia e secondo 'Tuttosport' sospetta che dietro a questa mossa ci siano alcuni compagni. I maggiori indiziati sarebbero i croati Brozovic e Perisic .

L'Inter invece vuole che sia Icardi a lanciare un segnale distensivo e in tal senso c'è grande attesa per le parole di Wanda Nara durante la puntata di Tiki Taka in programma stasera.

Intanto però, come detto, la rottura tra le parti sembra insanabile tanto che Icardi secondo 'La Gazzetta dello Sport' al momento avrebbe rapporti solo con Vecino, Lautaro Martinez e Borja Valero mentre l'Inter inizia a guardarsi intorno alla ricerca di un possibile sostituto sul mercato.

Il nome più caldo secondo 'Tuttosport' è quello di Edin Dzeko , attaccante di esperienza internazionale e già allenato da Spalletti a Roma. Inoltre non va dimenticato come il bosniaco piaccia molto anche a Conte che un anno fa aveva cercato di portarlo al Chelsea.

Le alternative potrebbe essere rappresentate da Cavani (ma c'è il nodo ingaggio) e Gonzalo Higuain, sempre che l'argentino non venga riscattato dal Chelsea. Infine resta viva la pista che porta a Duvan Zapata.

La sensazione comunque è che da qui al termine della stagione l'Inter e Icarsi sigleranno una tregua che permetta ai nerazzurri di contare sull'argentino nel rush finale. In estate però, davanti a un'offerta da almeno 110 milioni di euro, le strade dovrebbero separarsi. Per sempre.