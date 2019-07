Inter, Icardi tra i peggiori nei test fisici: si allenerà da solo ad Appiano

Mauro Icardi è stato tra i peggiori nei test fisici effettuati all'Inter a inizio ritiro. Si allenerà da solo ad Appiano per tornare in condizione.

Dopo 6 mesi complicati, anche l'estate di Mauro Icardi sarà da separato in casa all'. Antonio Conte lo ha rispedito a Milano dopo pochi giorni di ritiro a Lugano.

Secondo il 'Corriere dello Sport' alla base di questa decisione ci sarebbe anche la condizione fisica dell'attaccante argentino. Ai test fisici svolti nei primi giorni di lavoro sarebbe stato uno dei peggiori di tutta la squadra.

Così Conte avrebbe preso la decisione di farlo ritornare ad Appiano Gentile a lavorare individualmente, dopo averlo escluso anche da riunioni tattiche a Lugano. Non partirà nemmeno per la tournée in Asia.

Icardi nei prossimi giorni svolgerà del lavoro individuale alla Pinetina con un preparatore e un fisioterapista, i quali gli verranno messi a disposizione proprio dall'Inter.

I nerazzurri si sarebbero aspettati da lui un ritorno migliore dopo i 6 mesi da separato in casa. Secondo il 'CdS', anche per questioni legate al suo ginocchio che da tempo gli provoca fastidi, il giocatore ha preferito riposare.

Ora Icardi avrà tempo per rimettersi in forma e, in seguito, trovare una nuova squadra, dopo essere stato escluso dal progetto tecnico della nuova Inter di Antonio Conte.