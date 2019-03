Inter, Icardi non rientra: ha detto a Spalletti che sente ancora dolore

Luciano Spalletti ha chiesto oggi a Mauro Icardi se volesse tornare ad allenarsi: risposta negativa, non ci sarà contro l'Eintracht.

Il braccio di ferro tra Mauro Icardi e l'Inter continua, apparentemente solo per volere del giocatore argentino. Come riportato da 'Sky Sport', infatti, oggi c'è stato un nuovo rifiuto da parte dell'ex capitano, che continua a dichiararsi infortunato.

C'è stato un confronto nella giornata odierna tra Luciano Spalletti e Mauro Icardi; il tecnico ha chiesto all'attaccante se volesse tornare ad allenarsi con la squadra e rendersi disponibile per la partita di Europa League contro l'Eintracht, ma la risposta è stata negativa. Il giocatore sente ancora dolore al ginocchio.

Luciano Spalletti non potrà contare quindi su Mauro Icardi giovedì in Europa League, ed il tempo stringe anche in vista del Derby contro il Milan in campionato del 17 marzo, che dopo il sorpasso rossonero appare decisivo per le sorti dell'Inter.

Mauro Icardi insomma non ne vuole sapere di rientrare in squadra dopo che la società lo ha declassato dallo status di capitano. Ufficialmente, però, fa leva sul dolore al ginocchio. A questo punto è impossibile prevedere in che modo finirà la vicenda nel breve termine, sicuramente sarà separazione in estate...