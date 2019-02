Inter-Icardi, Marotta prepara l'offerta per il rinnovo: trattativa in salita

Marotta presenterà a Wanda Nara un'offerta da circa 7 milioni all'anno, Icardi è furioso con Perisic: lo accusa di essere il capo della fronda.

In attesa delle scuse di Icardi ai compagni (che difficilmente arriveranno) l'Inter è pronta a fare la prossima mossa presentando a Wanda Nara l'offerta per il rinnovo del contratto di Maurito.

Marotta d'altronde lo aveva promesso alla moglie-agente e presto, secondo 'La Repubblica', passerà ai fatti mettendo sul tavolo una proposta da circa 7 milioni di euro a stagione più bonus.

Bonus che però, al contrario del passato, non saranno legati a goal e presenze di Icardi ma agli obiettivi di squadra. Una linea che Marotta ha sempre tenuto anche alla Juventus.

Ad oggi sembra difficile che Wanda Nara possa accettare l'offerta dell'Inter sia per motivi economici (chiedeva 9 milioni a stagione) che ambientali.

Icardi infatti resta un separato in casa tanto che, dopo le partite contro Sampdoria e Rapid Vienna, non è neppure sceso negli spogliatoi di 'San Siro' per salutare i compagni.

In particolare, sempre secondo 'La Repubblica', Icardi avrebbe individuato in Perisic il capo della fronda contro di lui e non capirebbe perché dovrebbe scusarsi per le frasi pronunciate dalla moglie in tv.

La situazione insomma non pare destinata a sbloccarsi nel breve periodo e intanto l'Inter deve fare i conti con la svalutazione del cartellino di Icardi. Un problema non da poco, considerato come la cessione resti la soluzione più probabile.

Nessun club infatti al momento verserebbe i 110 milioni di euro della clausola per un giocatore di fatto fuori dal progetto e in rotta con i compagni.

La tregua da qui a fine stagione insomma più che un'opzione resta un'assoluta necessità anche per l'Inter: in caso contrario il rischio di perdere Icardi a prezzo di saldo, specie senza rinnovo del contratto, diventerebbe molto concreto.

Wanda Nara intanto continua a mandare messaggi via social, l'ultimo questa notte con una frase pubblicata sul proprio profilo Instagram: "La menzogna è dura, mentre la verità arriva".