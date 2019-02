Inter-Icardi, lo spogliatoio ora è compatto: servono le scuse dell'ex capitano

Ormai anche i compagni fedeli all'ex capitano pretendono le scuse di Icardi per riammetterlo nello spogliatoio e l'Argentina non lo convoca.

Il caso Icardi compatta l'Inter. Dopo mesi di tensioni, secondo 'Il Corriere dello Sport', lo spogliatoio nerazzurro adesso sarebbe infatti più unito che mai: l'obiettivo, ovviamente, si chiama Champions League.

I giocatori insomma avrebbero stretto una sorta di patto, ulteriormente rafforzato dopo il torto subito a Firenze e dal caso Icardi, appunto.

Pure gli ultimi compagni rimasti fedeli all'ex capitano d'altronde iniziano a non capire il comportamento dell'argentino, tanto che adesso tutto lo spogliatoio pretende le scuse di Icardi per accoglierlo di nuovo nello spogliatoio.

Nessuno quindi crede più troppo al problema al ginocchio che impedirebbe a Icardi di scendere in campo inoltre anche le recenti dichiarazioni di Wanda Nara, che ha paragonato il torto arbitrale di Firenze a quanto subito dal marito nelle ultime settimane, non sarebbero affatto piaciute ai compagni.

Icardi nonostante tutto però, almeno per il momento, va dritto per la sua strada e non intede fare un passo indietro, anzi. L'attaccante resta convinto che le scuse debbano arrivare dall'Inter e aspetta anche di riavere la sua fascia da capitano.

La rottura tra le parti insomma sembra se possibile addirittura allargarsi ma intanto a farne le spese, oltre alla corsa Champions dell'Inter, è anche Icardi dato che il numero 9 non è stato inserito dal CT Scaloni tra i pre-convocati per i prossimi impegni dell'Argentina.

D'altronde se da qui al termine della stagione le cose non dovessero cambiare sembra difficile che Icardi possa sperare di partecipare alla Coppa America in programma la prossima estate. Ecco perché sancire una tregua alla fine potrebbe convenire davvero a tutti: non resta che aspettare.