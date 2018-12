Inter, Icardi è il re dei rigori: 5 trasformazioni su 5 nel 2018

A segno dal dischetto contro l'Udinese, Mauro Icardi si conferma irreprensibile dagli undici metri, soprattutto nell'anno solare 2018.

In pochi si sono stupiti quando Mauro Icardi, in uno dei momenti più delicati della stagione, ha scelto un beffardo cucchiaio per battere dal dischetto il connazionale Musso e tirar fuori di peso l'Inter dalle sabbie mobili. Perché se i 16 metri sono l'habitat naturale del centravanti nerazzurro, quella particolare zona lo è ancora di più.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nel 2018, infatti, Icardi fa rima con calcio di rigore. E quello realizzato contro l'Udinese non è che la conferma. Non perché questo sia l'unico modo che l'argentino conosca per andare a segno, per carità, ma nel senso che nessuno in Serie A è stato più freddo di lui nell'anno solare che va concludendosi. 5 esecuzioni, 5 trasformazioni. Un attestato di freddezza assoluta che a Maurito spetta di diritto.

Fiorentina, Atalanta e Udinese sono le vittime colpite dai rigori Icardi nel corso di questo campionato; da gennaio a maggio, invece, a cadere dal dischetto per mano dell'ex blucerchiato erano state la sua ex Sampdoria e la Lazio, quest'ultima nello 'spareggio' Champions del 20 maggio.

Solo Jordan Veretout si avvicina al sensazionale score di Icardi dagli 11 metri. Anche lui ha segnato 5 calci di rigore nel 2018, ma c'è una differenza: il francese ne ha fallito uno, a marzo in casa del Torino, e dunque il suo ruolino di marcia non può definirsi immacolato.

Allargando il quadro, Icardi ha realizzato 12 delle sue ultime 13 esecuzioni dal dischetto. L'unico errore? Un anno fa, il 23 dicembre 2017 in casa del Sassuolo: un destro parato da Consigli e costato all'Inter la sconfitta di misura al Mapei Stadium.