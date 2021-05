Inter, i tifosi fanno festa fuori dal Meazza: attesa la squadra

L'Inter comincia a festeggiare lo Scudetto tra le mura amiche: i tifosi invadono lo spazio che gli ha riservato il Comune fuori dal Meazza.

Festa grande in casa Inter. Dopo i festeggiamenti di domenica scorsa, al termine di Sassuolo-Atalanta, i tifosi nerazzurri vogliono celebrare lo Scudetto insieme alla squadra, che alle 18 giocherà a San Siro contro la Sampdoria.

I tifosi dell'Inter si sono recati all'esterno del meazza con bandiere e striscioni, sono già in modalità festa e stanno aspettando l'arrivo della squadra con il pullman.

In questi giorni era stata individuata, infatti, un'ampia area nei pressi di San Siro di circa 15.000 metri quadrati, accessibile a circa 3.000 persone, già quasi tutte presenti a due ore dall'inizio della partita contro la Sampdoria.

Sembra impossibile far rispettare a tutte le persone presenti le norme anti-Covid, ma l'Inter in settimana aveva invitato i suoi tifosi ad "evitare la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la salute propria e altrui resta di importanza primaria per evitare il contagio e vivere al meglio questo momento speciale".