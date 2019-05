Inter, i numeri horror di fine campionato: così la Champions è a rischio

I numeri dell'Inter nelle ultime cinque partite sono peggiori rispetto a quelli di tutte le altre pretendenti alla Champions: che adesso è a rischio.

La sconfitta subita sul campo del costringe l' a giocarsi la qualificazione alla prossima domenica prossima a San Siro contro l'. Un punto di vantaggio sui cugini rossoneri, pari punti con gli orobici allenati da Gasperini.

La squadra di Spalletti nelle ultime 6 partite ha raccolto solamente una vittoria, tre pareggi ed una sconfitta (cinque goal fatti e 6 subiti). Hanno quindi lasciato per strada 9 punti sui 15 disponibili.

Un rendimento peggiore rispetto a quello di tutte le altre squadre coinvolte nella qualificazione alla massima competizione europea. 4 vittorie ed 1 pari per l', 3 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta per il , 2 vittorie e 3 pareggi per la .

Come se non bastasse, non sta funzionando l'alternanza in attacco tra Mauro Icardi e Lautaro Martinez. Il secondo, dopo il goal su rigore nel derby contro il Milan dello scorso 17 marzo e alcune prestazioni che facevano presagire la sua capacità di caricarsi sulle spalle l'attacco della squadra, ha collezionato 267 minuti e zero goal.

Nel mezzo c'è stato il problema alla coscia che lo ha tenuto fuori contro , ed Atalanta. In totale si parla di 26 presenze (13 da titolare) e 6 goal.

Icardi, dopo la querelle con la società iniziata lo scorso 13 febbraio, domenica sera contro il Napoli ha segnato la sua prima rete da subentrato, la seconda da quando è rientrato in rosa (entrambe su rigore). Per lui quindi un totale di 528 minuti e due goal. In campionato non segna su azione dal 2 dicembre all'Olimpico contro la Roma.

In vista dell'ultimo impegno stagionale è quindi necessario che non solo gli attaccanti, ma tutta la squadra, siano in grado di dare un segnale di risveglio per non compromettere una stagione ed un obiettivo che praticamente per tutta l'annata è sembrato essere facilmente a portata di mano.