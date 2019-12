Inter, Handanovic e lo Scudetto: "Abbiamo il dovere e l'ambizione di provarci"

Il capitano dell'Inter parla di Conte, delle aspirazioni di scudetto e del momento più difficile: "Non vorrei rivivere la partita di Dortmund".

Antonio Conte ha cambiato l' e l'ha portata ad essere una squadra in grado di lottare per lo scudetto. Il tecnico salentino ha fatto breccia da subito nel gruppo. E Samir Handanovic ne ha riconosciuto ed apprezzato subito le doti.

Il portiere sloveno a 'Sky Sport' ha parlato di cosa gli piaccia in particolar modo di Conte, soprattutto riguardo le aspettative che mette su se stesso e come valuta il lavoro.

"Del mister mi piace che, prima di aspettarsi tanto dagli altri, si aspetta tanto da se stesso. E questo lo dimostra ogni giorno sul campo. A lui interessa solo il rettangolo di gioco, non gli interessa di quello che scrivono i giornali. Lui guarda solo il campo e valuta il lavoro e il sacrificio da parte di tutti".

Lo scudetto rimane un'ambizione prima che un obiettivo. Il capitano nerazzurro riconosce che la squadra è ancora un cantiere aperto, ma ha grande voglia di crescere.

"Tante squadre all’inizio e a metà campionato parlano di scudetto. È facile pronunciare le parole, bisogna poi vedere cosa c’è dietro. La nostra squadra deve solo pensare a lavorare e a sacrificarsi più degli altri, solo così possiamo pensare a qualcosa di grande. Noi abbiamo il dovere, la voglia e l’ambizione di provarci".

Handanovic ha anche ricordato i momenti difficili dell'Inter, come ad esempio è stata la partita contro il in , persa 3-2 facendosi rimontare un doppio vantaggio e poi decisiva per la mancata qualificazione.