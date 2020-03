Inter, Handanovic ammette: "Non si vive di ricordi, ora voglio i trofei"

Samir Handanovic ha lasciato l' come altri suoi compagni dell', ma da casa sua non rinuncia a rilasciare alcune dichiarazioni importanti, sfruttando le domande dei tifosi nerazzurri sui profili social dell'Inter.

"Ammetto che restare concentrati in questo momento non è facile. Mi alleno da casa facendo quello che posso e vedo qualche vecchia partita, anche se non dico quale. Sicuramente la situazione del coronavirus è stata preso un po' ovunque sottogamba e adesso ne paghiamo le conseguenze".