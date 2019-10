Inter, Halloween a tema BUU: la discriminazione è la cosa che fa più paura

Lodevole iniziativa dell'Inter, che anche ad Halloween cerca di combattere la discriminazione: il tema è l'ormai classico BUU.

L' vuole lanciare un tema di grande attualità anche nella giornata di Halloween. Tramite i propri canali social, il club nerazzurro cerca di sensibilizzare i propri tifosi, e non solo, sul tema del razzismo e dell'integrazione.

Come già fatto in passato, e continua ad essere tutt'ora, lo slogan è BUU, che l'Inter spinge a scrivere e non ad urlare. BUU nasce dall'ormai nota partita a San Siro contro il , dello scorso anno, quando alcuni tifosi si resero protagonisti dei cori razzisti contro Koulibaly. La società ha "rigirato" questo termine, dandogli il significato di Brothers Universally United: ovvero fratelli uniti universalmente.