Inter, guaio Brozovic: distorsione alla caviglia, rischia 40 giorni di stop

Marcelo Brozovic va ko: distorsione alla caviglia con probabile interessamento dei legamenti, rischia da 20 a 40 giorni di stop.

Una giornata del tutto sfortunata per l' di Conte, che esce dal campo del con un pareggio amaro e con un infortunio in più. Marcelo Brozovic ha lasciato lo stadio in stampelle e i tempi di recupero potrebbero essere piuttosto lunghi.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il centrocampista croato ha infatti riportato la distorsione della caviglia con probabile interessamento dei legamenti, i tempi di recupero potrebbero andare dai 20 ai 40 giorni: un infortunio che dunque lo potrebbe mettere a rischio anche per il big match di inizio marzo contro la .

Soltanto gli esami strumentali potranno chiarire l'effettiva entità del trauma subito da Brozovic, ma intanto non filtra ottimismo dallo staff medico: ennesimo infortunio a centrocampo per mister Conte, che dopo aver recuperato Sensi e Barella potrebbe perdere ora il suo regista.