Inter, Gosens vede il rientro: Inzaghi pensa alla convocazione per il Genoa

Dopo quasi cinque mesi di attesa, il rientro in campo di Robin Gosens si avvicina sempre di più. L’esterno tedesco è fermo dal 29 settembre scorso e nel frattempo ha persino cambiato casacca, passando dall’Atalanta all’Inter.

Dal suo arrivo a Milano, il classe 1994 non è ancora riuscito a fare il suo esordio e nemmeno ad entrare una volta nella lista dei convocati. Nel prossimo weekend almeno quest’ultimo tabù dovrebbe essere infranto.

Secondo ‘Sky Sport’, infatti, Simone Inzaghi starebbe pensando di portare Gosens a Marassi per la sfida del 25 febbraio contro il Genoa, per farlo entrare ancora di più nei meccanismi del gruppo nerazzurro.

Sembra che comunque non sia ancora il momento per rivedere il tedesco in campo: difficilmente potrebbe riuscire a fare il suo esordio con i campioni d’Italia in carica, visto che finora si è allenato solo parzialmente in gruppo.

La prossima settimana le carte in tavola potrebbero cambiare e potrebbe arrivare anche per Gosens il momento dell’esordio.

L’ultima presenza dell’ex Heracles risale al 29 settembre, in Champions League contro lo Young Boys. Sfida in cui dopo pochi minuti ha rimediato la lesione muscolare che da quel giorno lo tiene ai box. Ancora per poco.