Inter-Getafe dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ottavo di finale di Europa League in gara secca tra Inter e Getafe: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

INTER-GETAFE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 5 agosto 2020

5 agosto 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Finita la , il calcio torna sotto i riflettori con l' : restano da giocare gli ottavi di finale precedentemente rinviati a causa dello scoppio della pandemia. Inter di scena contro il Getafe in , dove si svolgerà la nuova formula della Final Eight che decreterà la squadra vincitrice.

Incontro in gara secca tra i nerazzurri ( reduci dal bel successo sull'Atalanta valso il secondo posto finale ) e gli spagnoli, che hanno chiuso la all'ottavo posto dopo aver lottato addirittura per un piazzamento in .

L'Inter - dove il futuro di Conte è in bilico alla luce delle ultime dichiarazioni - è una delle squadre 'retrocesse' dalla Champions in inverno: ai sedicesimi di finale Handanovic e compagni hanno avuto la meglio sul , battuto sia in Bulgaria che a San Siro.

Il Getafe invece ha iniziato il suo cammino dalla fase a gironi, conclusa al secondo posto alle spalle del e davanti a Krasnodar e Trabzonspor. Ai sedicesimi è arrivata una prestigiosa affermazione contro l' : vittoria per 2-0 al 'Coliseum Alfonso Pérez', sconfitta ininfluente per 2-1 ad Amsterdam.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Inter-Getafe: dalle notizie sulle formazioni alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO INTER-GETAFE

Inter-Getafe si giocherà mercoledì 5 agosto 2020 alla 'Veltins-Arena' di Gelsenkirchen in Germania. Calcio d'inizio alle ore 21. Dirigerà il match l'arbitro sloveno Slavko Vincic.

Inter-Getafe sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 472 o 482 del digitale terrestre, 201 del satellite).

La visione in di Inter-Getafe sarà disponibile per gli abbonati Sky su Sky Go, servizio che consente di assistere ai programmi della piattaforma satellitare su dispositivi come tablet, smartphone e pc. In alternativa si potrà optare su Now Tv , acquistando uno dei pacchetti dedicati.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi offrirà la possibilità di non perdervi nemmeno un dettaglio di Inter-Getafe con la diretta testuale: aggiornamenti continui sulle formazioni che scenderanno in campo fino al racconto dettagliato delle azioni più importanti, senza dimenticare le voci dei protagonisti.

Conte dovrebbe tornare al 3-4-1-2 e all'utilizzo del trequartista: Borja Valero in vantaggio su Eriksen per agire alle spalle di Lukaku e Lautaro. Candreva e il confermatissimo Young sulle fasce, Barella e Brozovic a comporre la zona centrale della mediana. Skriniar in ballottaggio per Godin per giocare nel terzetto difensivo con De Vrij e Bastoni. Handanovic tra i pali.

Bordalás con il solido 4-4-2: Hugo Duro e Mata in avanti, Maksimovic e Arambarri a formare la diga di centrocampo con Nyom e Cucurella esterni. Suarez e Mathías Olivera i terzini, Etxeita e Djené centrali di difesa a protezione della porta di Sorìa.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; B. Valero; Lukaku, Lautaro.

GETAFE (4-4-2): Sorìa; Suarez, Etxeita, Djené, M. Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Hugo Duro, Mata.