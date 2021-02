Inter-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La capolista Inter ospita il Genoa per il 24esimo turno di Serie A: qui tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

INTER-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

L'Inter dopo aver battuto il Milan nello scontro diretto per la prima posizione, ospita il Genoa per il 24esimo turno di Serie A. Una sfida che si prospetta parecchio complicata per gli uomini di Conte, visto che la squadra di Ballardini negli ultimi due mesi è una delle più difficili da battere in tutto il campionato.

In classifica l'Inter adesso viaggia con quattro punti di vantaggio sul Milan, mentre il Genoa continua a scalare le posizioni portandosi verso una salvezza tranquilla, al momento all'undicesimo posto.

L’Inter ha vinto le ultime cinque gare di Serie A contro il Genoa senza subire goal: i nerazzurri non hanno mai ottenuto sei successi di fila contro una singola avversaria nella competizione senza subire goal nel parziale (cinque volte anche contro l’Atalanta nel 1953).

I nerazzurri hanno vinto le ultime otto gare interne di Serie A: nelle ultime 10 stagioni, solo Juventus (quattro volte) e Roma (nel 2016/17) sono riuscite a registrare almeno nove successi casalinghi di fila in un singolo campionato.

Nell’anno solare 2021, nessuna squadra ha subito meno goal del Genoa in Serie A (sei reti in nove match, come la Juventus), tuttavia la squadra ligure è quella con la percentuale più bassa di possesso palla nel periodo (41.1%).

Di seguito tutte le notizie su Inter-Genoa: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO INTER-GENOA

La partita tra Inter e Genoa andrà in scena domenica 28 febbraio alle ore 15. Lo scenario sarà ovviamente lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, ancora a porte chiuse.

Inter-Genoa sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky. Si potrà seguire la partita in TV sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite). La telecronaca della partita sarà affidata a Riccardo Trevisani e Daniele Adani.

Inter-Genoa sarà visibile in streaming live su Sky Go. I clienti Sky che hanno sottoscritto un abbonamento potranno scaricare l'app su vari dispositivi come smartphone o tablet, o semplicemente su PC.

La gara sarà in streaming anche su Now TV, acquistando uno dei pacchetti proposti che includa anche la trasmissione delle partite di Serie A.

Potrete seguire Inter-Genoa anche su Goal attraverso la nostra diretta testuale. Collegandovi al sito già dalla mattina troverete tutte le informazioni sulla gara, che vi racconteremo poi minuto per minuto.

Squadra che vince non si cambia, per Antonio Conte. Contro il Genoa scenderà in campo la stessa formazione del Derby, al netto di un cambio forzato: lo squalificato Hakimi sarà rimpiazzato da Darmian sulla corsia destra. Per il resto in attacco ci sono Lukaku e Lautaro Martinez, mentre a centrocampo ci sarà sempre Eriksen.

Nessuno squalificato per il Genoa e solo un infortunato: Luca Pellegrini. Formazione-tipo quindi per Ballardini, con Masiello, Radovanovic e Criscito a protezione di Perin. Zappacosta e Czyborra lungo tutta la fascia. In attacco ballottaggio tra Pandev e Shomurodov per supportare Destro.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Pandev, Destro.