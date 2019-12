Inter-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Inter sfida il Genoa nell'anticipo della 17ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Antonio Conte punta a raggiungere nuovamente la in vetta alla classifica di e sfida in casa il del grande ex Thiago Motta, in lotta per non retrocedere, nell'anticipo della 17ª giornata di campionato.

I nerazzurri hanno 39 punti, frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, i liguri si trovano al penultimo posto a quota 11, con un cammino di 2 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. Nei 52 precedenti giocati in casa dei milanesi, le statistiche premiano questi ultimi con 38 vittorie, 10 pareggi e 4 affermazioni rossoblù.

L'ultimo exploit in trasferta del Genoa risale al lontano 27 marzo 1994, quando la squadra rossoblù guidata da Franco Scoglio superò 3-1 i nerazzurri di Marini con una doppietta di Ruotolo e un goal di Skuhravy. Il segno X manca invece dal 22 dicembre 2012 (1-1 al Meazza). Da allora si sono registrate solo vittorie dei padroni di casa, ben 6 di fila.

Nell'anticipo si sfidano la squadra che ha subito meno goal sugli sviluppi di un calcio da fermo, l'Inter (appena uno), e quella che ne ha presi di più, il Genoa (ben 13). Sette delle ultime 8 squadre che dopo 16 giornate avevano collezionato appena 11 punti, come i rossoblù liguri, o di meno, sono poi retrocesse in Serie B a fine anno.

Sono tanti gli ex nerazzurri in forza attualmente al Genoa: a partire dal tecnico Thiago Motta, protagonista del Triplete del 2010 come Goran Pandev, che salterà tuttavia la sfida per squalifica, per continuare con Andrea Pinamonti e il portiere Ionut Radu.

L'Inter ha ottenuto 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate, il Genoa invece ha rimediato 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare giocate, fra cui quella particolarmente dolorosa nel Derby della Lanterna. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

INTER-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Genoa

Inter-Genoa Data: 21 dicembre 2019

21 dicembre 2019 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO INTER-GENOA

Inter-Genoa si disputerà il pomeriggio di sabato 21 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino, è in programma per le ore 18.00. Sarà il 105° confronto in Serie A fra le due formazioni.

L'anticipo Inter-Genoa sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Fabio Caressa con il supporto del commento tecnico di Beppe Bergomi.

Al termine della partita sarà possibile seguire le interviste ai protagonisti sul campo e ai due tecnici nel corso del programma 'Sky Calcio Live', condotto in studio da Marco Cattaneo.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Inter-Genoa in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, nel secondo invece sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva di Sky, fra cui anche la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Conte fa di necessità virtù e viste le tante assenze fra infortunati e squalificati, dà fiducia ai giovani nell'undici titolare. Partiranno così dal 1' Sebastiano Esposito in attacco in coppia con Lukaku e Agoumé da mezzala destra di centrocampo accanto a Borja Valero e Vecino.Sulle due fasce giocheranno D'Ambrosio a destra e Biraghi a sinistra. In difesa si rivedrà dal 1' Godin, che affiancherà De Vrij e Skriniar nella linea a tre davanti ad Handanovic. Squalificati Lautaro Martínez e Brozovic, saranno ancora assenti per infortunio i vari Asamoah, Gagliardini, Barella, Sensi e Alexis Sánchez. Anche lo spagnolo Borja Valero, in verità, non è al 100%, ma dovrebbe stringere i denti vista l'emergenza. Nel caso in cui desse anche lui forfait, la soluzione potrebbe essere quella di un avanzamento di Skriniar in mediana, con l'inserimento di Bastoni in difesa.

L'ex Thiago Motta schiererà il Genoa a specchio rispetto ai nerazzurri. Davanti tornerà Agudelo dopo il turno di stop e affiancherà un altro degli ex nerazzurri, Pinamonti. A centrocampo Ghiglione e Ankersen sono favoriti come ali, mentre in mezzo giocheranno Radovanovic da playmaker e Schöne e Cassata come mezzali. Fra i pali ci sarà Radu, con una linea a tre difensiva composta da Biraghi, Romero e Criscito. Ancora fuori per infortunio l'ex milanista Cristian Zapata e Lerager oltre al lungodente Kouamé. È squalificato invece Goran Pandev, protagonista del Triplete con l'Inter di Mourinho.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Agoumé, Borja Valero, Vecino, Biraghi; R. Lukaku, S. Esposito.

GENOA (3-5-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schöne, Radovanovic, Cassata, Ankersen; Agudelo, Pinamonti.