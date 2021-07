Inter, infortunio al ginocchio per Gagliardini: inizio di stagione a rischio

Il centrocampista dell'Inter, Gagliardini, ha rimediato nell'allenamento di ieri la distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

Brutte notizie per l' Inter e per l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. Alla vigilia della sfida contro il Crotone, in programma oggi ad Appiano Gentile con fischio d'inizio alle 18, si è fermato Roberto Gagliardini.

Il centrocampista classe 1994 ha subito un colpo nell'allenamento di ieri: oggi esami strumentali per l'ex Atalanta, con l'Inter che ha reso noto l'esito attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito del club.

"Roberto Gagliardini si è sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nell'allenamento pomeridiano di ieri. L'esame ha evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana".

Gagliardini inizierà subito il programma di recupero e non sarà a disposizione di Inzaghi per circa un mese. Il numero 5 nerazzurro rischia di non esserci per le prime sfide di campionato, con l'Inter che sarà impegnata contro il Genoa sabato 21 agosto e contro il Verona al Bentegodi venerdì 27 agosto.