Inter, Gabigol incontenibile: goal, rimpianti e nuove pretendenti sul mercato

Autore di una doppietta in Flamengo-Emelec, Gabigol è tornato nel mirino di diversi club europei: il brasiliano chiede un ingaggio di oltre 4 milioni.

Due piazzati col mancino nell'angolino basso alla destra del portiere. Il primo su calcio di rigore, il secondo su azione. Sono le reti segnate da Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol, nella notte italiana. Doppietta che ha contribuito al passaggio del suo Flamengo ai quarti di finale di Copa Libertadores.

Rispettivamente i goal numero 12 e 13 (tra brasiliana e Copa Libertadores) di questa prima metà di 2019 giocata dal brasiliano, le reti di Gabigol hanno infatti permesso ai rossoneri di battere per 2-0 l'Emelec, pareggiando così il risultato dell'andata. A decidere la sfida sono stati poi i calci di rigore, dove il Flamengo ha ottenuto il passaggio del turno.

Una grande prestazione che non fa altro che aumentare i rimpianti in casa , alla ricerca al momento di un vero bomber da affidare ad Antonio Conte. Un ruolo che Gabigol sta dimostando di saper ricoprire senza problemi in , dove tra Santos prima e Flamengo ora non ha mai smesso di segnare.

Gabigol fa impazzire il Maracanã 😎

Doppietta, rimonta e il Flamengo è ai quarti ✅#Libertadores #DAZN pic.twitter.com/E3QP4VSU9V — DAZN (@DAZN_IT) August 1, 2019

Un impatto diverso da quello avuto con la Serie A, dove il brasiliano non è mai riuscito a ritagliarsi grande spazio con i nerazzurri, spingendo i meneghini a concedere il prestito del giocatore al Flamengo fino al prossimo dicembre.

Poi l'Inter sarà chiamata nuovamente a pensare al futuro di Gabigol, con l'attaccante tornato ora nel mirino di diversi club europei, viste le sue esaltanti prestazioni in Brasile.

Secondo 'Tuttosport', ci sarebbero infatti stati nuovi sondaggi dall' , dalla e anche dalla , dove diverse squadre sarebbero disposte ad acquistare il calciatore avvicinandosi alla richiesta di 18 milioni formulata dall'Inter (Gabigol ha un contratto fino al 2022).

Nuove pretendenti che potrebbero però fare presto marcia indietro vista l'alta richiesta economica da parte del giocatore, il quale vuole un ingaggio da oltre 4 milioni di euro. Uno stipendio elevato per un ragazzo che in Sudamerica sta convincendo tutti di essere un fuoriclasse ma che in Europa deve ancora dimostrare di poter mantenere lo stesso rendimento.