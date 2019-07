Inter, rimpianto Gabigol: lui continua a segnare, nerazzurri senza attaccanti

Continua il momendo d'oro di Gabigol con la maglia del Flamengo: 10 goal in 14 gare mentre l'Inter deve risolvere l'emergenza in attacco.

Inarrestabile. Gabriel Barbosa non poteva sperare in un 2019 migliore fino a questo momento. L'attaccante in prestito dall' al Flamengo è andato nuovamente a segno ieri contro il Corinthias, collezionando così la sua rete numero 10 in 14 presenze da marzo ad oggi (tra brasiliana e Copa Libertadores).

Un ruolino di marcia da vero bomber che non fa che aumentare i rimpianti in casa Inter, bisognosa al momento di attaccanti. Con Mauro Icardi separato in casa, sul libro paga del club nerazzurro c'è infatti anche Gabigol, giocatore che però fino al dicembre prossimo resterà in prestito al Flamengo.

Poi sarà il tempo di fare nuove valutazioni, anche se a quel punto l'Inter potrebbe già essersi sistemata, dato che l'emergenza in attacco i nerazzurri sono chiamati a risolverla già in questa sessione di mercato. Vedasi la voglia di mettere a segno i colpi Lukaku e Dzeko.

Intanto Gabigol si gode il suo momento d'oro in patria, continuando a realizzare quei grandi numeri già collezionati in passato con la maglia del Santos.