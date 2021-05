L’Inter disegna il suo futuro: taglio dei costi e obiettivo quarto posto

Secondo quanto riportato da Sky, sarà ’Taglio dei costi’ la parola d’ordine in casa Inter. Il club nerazzurro chiederà uno sforzo a tutti.

Con lo Scudetto numero 19 della sua storia già matematicamente messo in bacheca, per l’Inter è arrivato il momento di concentrarsi soprattuto sul futuro. Vanno infatti pianificate le strategie per una stagione nella quale i meneghini saranno chiamati a difendere il titolo di campioni d’Italia.

Secondo quanto riportato da ’Sky Sport’, nella giornata di giovedì ci sono stati diversi tra il presidente Steven Zhang ed i dirigenti del club.

Secondo quanto emerso, la parola d’ordine sarà ’Taglio dei costi’. Anche l’Inter infatti, come molti club d’altronde, si è ritrovata a fare pesantemente i conti con quanto imposto dalla pandemia a livello mondiale.

La continuità del progetto sarà quindi garantita, ma i costi andranno rivisti in maniera radicale e quindi verrà chiesto uno sforzo a tutti i livelli, ovvero anche ai giocatori e allo staff tecnico.

La cosa di tradurrà in una graduale riduzione delle uscite che dovrà ovviamente essere condivisa da tutti.

Il club meneghino quindi, si appresterà a vivere una sessione di calciomercato estiva nel corso della quale più che a investire si penserà a far quadrare i conti e gli obiettivi saranno di fatto legati a quanto speso.

L’obiettivo principale per la prossima stagione sarà quindi arrivare tra le prime quattro in classifica e garantirsi quindi una continuità di presenza in Champions League.

Il futuro immediato sarà quindi all’insegna dell’austerità e affinché per la proprietà il tutto diventi più sostenibile, sarà necessario uno sforzo da parte di tutti.