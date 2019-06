Inter, furto a casa Perisic: rubati tre orologi dal valore di 80mila euro

Ivan Perisic ha denunciato il furto verso mezzogiorno di oggi. Tre orologi sono stati rubati al 19esimo piano del del Bosco Verticale.

Ivan Perisic ha trovato una spiacevole sorpresa oggi, rientrando nella sua abitazione di Milano dopo una vacanza nella sua . Secondo quanto riportato da 'La Stampa', si è presentato verso mezzogiorno nella caserma dei carabinieri di via della Moscova, per sporgere una denuncia per furto.

Stando alle parole del calciatore croato dell' , infatti, dalla sua abitazione al 19esimo piano del Bosco Verticale a Milano sono stati rubati tre orologi, per un valore complessivo di 80mila euro.

Si tratta di due orologi della moglie di Perisic: un Rolex da 20mila euro e un’edizione limitata di Audemars Piguet, modello Carolina Bucci, da 50mila. Uno invece era di Perisic: un Hublot in acciaio da 12mila euro.

Perisic si è anche detto sorpreso perché i ladri non hanno toccato il denaro, ma solo ed esclusivamente gli orologi, lasciando anche lì le rispettivecustodie.

Curiose le modalità del furto, visto che non c'è nessun segno di effrazione e nel palazzo è garantico un servizio di portineria 24 ore su 24. Stando alle dichiarazioni di Perisic, l'unica persona ad avere le chiavi del suo appartamento (autorizzata) è la donna delle pulizie.