Inter fuori, Conte amaro: "Meritavamo di andare avanti, bravi i ragazzi"

L' cade anche in casa contro un senza Messi e dice addio alla : i nerazzurri chiudono al terzo posto nel girone e approdano alla fase a eliminazione diretta di , ma è tanta l'amarezza nelle parole di Antonio Conte.

L'allenatore nerazzurro ha parlato al fischio finale analizzando l'andamento della gara ai microfoni di 'Sky Sport':

La rete di Ansu Fati ha chiuso i giochi gelando il pubblico di San Siro, Conte sottolinea la bella atmosfera di questa sera:

"Sono immagini che fanno male, quel goal ci ha tagliato le gambe. Stavamo premendo in quella fase, dispiace per i giocatori che hanno dato tutto. Stanno dando tutto in un periodo non semplice, mi dispiace anche per l'atmosfera che c'era a San Siro, dobbiamo ringraziare i tifosi che ci hanno spinto dall'inizio alla fine".