L'Inter frena ancora: solo una vittoria nelle ultime sei giornate di campionato

Ci si attendeva un'altra prova d'orgoglio dopo il successo (seppur inutile ai fini della qualificazione) di Liverpool, ma l'Inter ha fallito la sua occasione: sul campo del Torino è arrivato soltanto un 1-1 agguantato nei minuti finali da Sanchez, proprio colui che ad Anfield si era fatto espellere spegnendo tutti i sogni di gloria nerazzurri.

Ora i campioni d'Italia in carica non sono più padroni del loro destino: il distacco dal Milan capolista è di quattro punti, e nemmeno vincere il recupero contro il Bologna regalerebbe più la vetta solitaria.

Ad inasprire la situazione vi è anche il blitz del Napoli a Verona (con conseguente sorpasso) e il fiato sul collo sempre più concreto della Juventus, ora a -3 in attesa dello scontro diretto in programma a Torino dopo la sosta riservata alle nazionali.

I problemi dell'Inter, come noto, sono iniziati subito dopo la precedente sosta, col ko in rimonta subìto nel derby: quello è stato il primo campanello d'allarme in un ciclo di sei partite di campionato in cui la vittoria è arrivata soltanto contro la Salernitana, di fronte a tre pareggi e due ko.

4 - L’Inter ha pareggiato quattro trasferte di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2004 (sei in quel caso, con Roberto Mancini alla guida). Rallentamento. #TorinoInter — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) March 13, 2022

Da registrare anche la costanza del segno 'X' per l'Inter, che ha pareggiato in tutte e quattro le ultime trasferte come non accadeva addirittura dal dicembre 2004 (all'epoca il tecnico era Roberto Mancini e la striscia si concluse a sei).

Troppi passi a vuoto che non possono lasciare tranquilli i tifosi, la cui speranza è però duplice: già a partire dal prossimo impegno con la Fiorentina dovrebbe regolarmente tornare al suo posto Brozovic, la cui mancanza a Torino si è vista soprattutto nell'assenza di costruzione dal basso; inoltre l'eliminazione dalla Champions ha decongestionato il calendario, con la possibilità di poter preparare le partite con una settimana intera a disposizione.

Insomma, la rincorsa verso la seconda stella si è terribilmente complicata ma niente è già perduto: con la giusta dose di lucidità, l'Inter può ancora dire la sua in un finale di stagione del tutto imprevedibile.