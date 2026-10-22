Inter-Fiorentina: I dettagli della partita

Serie A - Game Week 8 25 ott 2026 - 07:30 Giuseppe Meazza

L'Inter ospita l'ACF Fiorentina domenica 25 ottobre 2026 alle 19:45 GMT (15:45 EST / 20:45 BST / 21:45 SAST) allo stadio San Siro, nell'ottava giornata di Serie A.

Le fatiche europee e il grande appuntamento domenicale di Serie A

L'Inter torna a San Siro per una sfida di cartello domenica sera, forte di due vittorie consecutive in altrettante competizioni. Dopo la combattuta rimonta per 3-1 contro il Bologna in Serie A, mercoledì sera la squadra di Cristian Chivu ha conquistato una preziosa vittoria per 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League, grazie al gol decisivo di Carlos Augusto nel secondo tempo. Gestire la stanchezza della rosa dopo quell'intenso finale europeo giocato in dieci diventa la priorità immediata, mentre la Fiorentina di Paolo Vanoli arriva in Lombardia più riposata e a caccia di un risultato importante in trasferta.

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Il duello chiave: Marcus Thuram contro Lucas Martínez Quarta

Il trascinatore dell'attacco: Marcus Thuram continua a essere un punto di riferimento per l'attacco dell'Inter grazie alle sue accelerazioni, creando occasioni importanti e trovando il gol nell'ultima partita di campionato dei nerazzurri. Le sue combinazioni con Ange-Yoan Bonny richiedono un'attenzione costante.

Il leader della difesa: Il difensore centrale argentino Lucas Martínez Quarta guida il reparto arretrato della Fiorentina e avrà il compito di neutralizzare i tagli diagonali di Thuram e vincere i duelli aerei decisivi in area di rigore.

Analisi tattica e probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.

ACF Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Martínez Quarta, Ranieri, Gosens; Mandragora, Cataldi, Bove; Colpani, Kean, Gudmundsson.

La chiave della partita: L'Inter parte nettamente favorita in casa e punta sulla qualità e sulla capacità di ruotare gli uomini a centrocampo, oltre che sulle sovrapposizioni degli esterni, tra cui Federico Dimarco. Per ribaltare il pronostico, la Fiorentina dovrà sfruttare, attraverso l'assetto tattico scelto da Paolo Vanoli, l'eventuale stanchezza residua della difesa interista dopo le fatiche europee di metà settimana.

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Le ultime sulle squadre e le rose

L'Inter deve fare a meno di Curtis Jones e Lautaro Martinez per infortunio, oltre che di John Stones. Chivu dovrà trovare soluzioni in attacco senza il suo capitano, anche se la vittoria per 3-1 a Bologna ha dimostrato che la rosa ha la profondità necessaria per far fronte alle assenze. Gli aggiornamenti sulla probabile formazione arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Anche la Fiorentina deve fare i conti con alcune assenze: Fabiano Parisi e Arthur Atta sono entrambi indisponibili per infortunio. Vanoli dovrà rinunciare a loro mentre cerca una combinazione capace di porre fine al periodo negativo della squadra in campionato.

Stato di forma

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, l'Inter ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, segnando 13 gol e subendone nove. L'ultima gara è stata la vittoria per 3-1 a Bologna in Serie A, arrivata dopo la sconfitta per 4-3 contro il Club Brugge in Champions League. Prima di quella battuta d'arresto europea, i nerazzurri avevano battuto il Parma per 3-0 in campionato e pareggiato 2-2 con la Roma, mostrando di saper ottenere vittorie ricche di gol ma anche di incappare in passi falsi frustranti.

Le ultime cinque partite della Fiorentina raccontano una storia più complicata, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il risultato più recente è la sconfitta casalinga per 1-3 contro il Como in Serie A, arrivata dopo il ko per 2-1 contro il Genoa. In questo periodo le vittorie sono arrivate contro il Venezia, battuto 4-2 in trasferta, e il Pisa, superato 3-0 in Coppa Italia. Completa la serie il pareggio per 1-1 con il Napoli: una sequenza che mostra sprazzi di qualità, ma non abbastanza continuità.

I precedenti

L'ultimo confronto tra le due squadre si è concluso sull'1-1 nel marzo 2026, quando la Fiorentina ha ospitato l'Inter in Serie A. Negli ultimi cinque precedenti registrati in campionato, il bilancio sorride all'Inter e comprende una vittoria per 3-0 a San Siro nell'ottobre 2025 e un successo casalingo per 2-1 nel febbraio 2025. L'unica vittoria della Fiorentina in questa serie è arrivata in casa nel febbraio 2025, con lo stesso punteggio di 3-0. Tra i precedenti figura anche una sconfitta viola per 0-1 al Franchi nel gennaio 2024. In generale, negli incontri recenti l'Inter ha avuto la meglio, anche se i precedenti dimostrano che la Fiorentina sa ottenere risultati importanti quando trova le condizioni favorevoli.