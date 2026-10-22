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Serie A
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Giuseppe Meazza
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Con il contributo di

Inter-Fiorentina, la presentazione della sfida di Serie A: i nerazzurri mettono in gioco il loro record a San Siro contro una Fiorentina coriacea

Inter vs Fiorentina
Serie A
Inter
Fiorentina

Reduce dal sofferto successo europeo per 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk, l’Inter di Cristian Chivu torna in campo a San Siro in Serie A con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria in rimonta per 3-1 contro il Bologna in campionato e difendere il proprio campo contro la Fiorentina.

Inter-Fiorentina: I dettagli della partita

crest
Serie A - Game Week 8
Giuseppe Meazza

L'Inter ospita l'ACF Fiorentina domenica 25 ottobre 2026 alle 19:45 GMT (15:45 EST / 20:45 BST / 21:45 SAST) allo stadio San Siro, nell'ottava giornata di Serie A.

Le fatiche europee e il grande appuntamento domenicale di Serie A

L'Inter torna a San Siro per una sfida di cartello domenica sera, forte di due vittorie consecutive in altrettante competizioni. Dopo la combattuta rimonta per 3-1 contro il Bologna in Serie A, mercoledì sera la squadra di Cristian Chivu ha conquistato una preziosa vittoria per 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League, grazie al gol decisivo di Carlos Augusto nel secondo tempo. Gestire la stanchezza della rosa dopo quell'intenso finale europeo giocato in dieci diventa la priorità immediata, mentre la Fiorentina di Paolo Vanoli arriva in Lombardia più riposata e a caccia di un risultato importante in trasferta.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Il duello chiave: Marcus Thuram contro Lucas Martínez Quarta

Il trascinatore dell'attacco: Marcus Thuram continua a essere un punto di riferimento per l'attacco dell'Inter grazie alle sue accelerazioni, creando occasioni importanti e trovando il gol nell'ultima partita di campionato dei nerazzurri. Le sue combinazioni con Ange-Yoan Bonny richiedono un'attenzione costante.

Il leader della difesa: Il difensore centrale argentino Lucas Martínez Quarta guida il reparto arretrato della Fiorentina e avrà il compito di neutralizzare i tagli diagonali di Thuram e vincere i duelli aerei decisivi in area di rigore.

Analisi tattica e probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.

ACF Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Martínez Quarta, Ranieri, Gosens; Mandragora, Cataldi, Bove; Colpani, Kean, Gudmundsson.

La chiave della partita: L'Inter parte nettamente favorita in casa e punta sulla qualità e sulla capacità di ruotare gli uomini a centrocampo, oltre che sulle sovrapposizioni degli esterni, tra cui Federico Dimarco. Per ribaltare il pronostico, la Fiorentina dovrà sfruttare, attraverso l'assetto tattico scelto da Paolo Vanoli, l'eventuale stanchezza residua della difesa interista dopo le fatiche europee di metà settimana.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Le ultime sulle squadre e le rose

Probabili formazioni Inter - Fiorentina

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
page.match.formation.title
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
4-2-3-1
J. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniP. SucicP. SucicN. BarellaN. BarellaF. DimarcoF. DimarcoL. HenriqueL. HenriqueP. ZielinskiP. ZielinskiM. ThuramM. ThuramF. EspositoF. EspositoD. de GeaD. de GeaVieryVieryM. PongracicM. PongracicA. JimenezA. JimenezR. DragusinR. DragusinC. NdourC. NdourN. FagioliN. Fagioliteam-logoP. GoncalvesA. NjieA. NjieF. MastantuonoF. Mastantuonoteam-logoM. Pellegrino
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
3-5-2
Inter

Formazione titolare

Fiorentina

Allenatore

  • C. Chivu
  • P. Vanoli

L'Inter deve fare a meno di Curtis Jones e Lautaro Martinez per infortunio, oltre che di John Stones. Chivu dovrà trovare soluzioni in attacco senza il suo capitano, anche se la vittoria per 3-1 a Bologna ha dimostrato che la rosa ha la profondità necessaria per far fronte alle assenze. Gli aggiornamenti sulla probabile formazione arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Anche la Fiorentina deve fare i conti con alcune assenze: Fabiano Parisi e Arthur Atta sono entrambi indisponibili per infortunio. Vanoli dovrà rinunciare a loro mentre cerca una combinazione capace di porre fine al periodo negativo della squadra in campionato.

Stato di forma

INT

INT - Forma

LUM
V2-0
PAR
V3-0
CLB
S3-4
BOL
V1-3
SHK
V1-0
Gol segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
FIO

FIO - Forma

VEN
V2-4
PIS
V3-0
NAP
D1-1
GEN
S2-1
COM
S1-3
Gol segnato (subito)
10/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, l'Inter ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, segnando 13 gol e subendone nove. L'ultima gara è stata la vittoria per 3-1 a Bologna in Serie A, arrivata dopo la sconfitta per 4-3 contro il Club Brugge in Champions League. Prima di quella battuta d'arresto europea, i nerazzurri avevano battuto il Parma per 3-0 in campionato e pareggiato 2-2 con la Roma, mostrando di saper ottenere vittorie ricche di gol ma anche di incappare in passi falsi frustranti.

Le ultime cinque partite della Fiorentina raccontano una storia più complicata, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il risultato più recente è la sconfitta casalinga per 1-3 contro il Como in Serie A, arrivata dopo il ko per 2-1 contro il Genoa. In questo periodo le vittorie sono arrivate contro il Venezia, battuto 4-2 in trasferta, e il Pisa, superato 3-0 in Coppa Italia. Completa la serie il pareggio per 1-1 con il Napoli: una sequenza che mostra sprazzi di qualità, ma non abbastanza continuità.

I precedenti

Testa a testa

InterPareggioFiorentina
3
1
1
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
3
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
FIN
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
Inter badge
Inter
INT
0
FIN
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
7Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo confronto tra le due squadre si è concluso sull'1-1 nel marzo 2026, quando la Fiorentina ha ospitato l'Inter in Serie A. Negli ultimi cinque precedenti registrati in campionato, il bilancio sorride all'Inter e comprende una vittoria per 3-0 a San Siro nell'ottobre 2025 e un successo casalingo per 2-1 nel febbraio 2025. L'unica vittoria della Fiorentina in questa serie è arrivata in casa nel febbraio 2025, con lo stesso punteggio di 3-0. Tra i precedenti figura anche una sconfitta viola per 0-1 al Franchi nel gennaio 2024. In generale, negli incontri recenti l'Inter ha avuto la meglio, anche se i precedenti dimostrano che la Fiorentina sa ottenere risultati importanti quando trova le condizioni favorevoli.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
7610219+1219
V
V
D
V
V
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
V
V
V
D
V
3
RomaRomaROM
7520163+1317
V
D
D
V
V
4
MilanMilanMIL
7430147+715
V
D
V
D
D
5
ComoComoCOM
7421127+514
V
D
S
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
S
V
D
V
7
CagliariCagliariCGL
741267-113
S
D
V
V
V
8
JuventusJuventusJUV
732298+111
S
D
V
S
D
9
NapoliNapoliNAP
7313107+310
S
V
D
V
S
10
TorinoTorinoTOR
7313109+110
V
V
D
S
V
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
S
V
S
S
S
12
LecceLecceLEC
7304912-39
V
S
S
V
S
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
S
D
S
V
D
14
MonzaMonzaMON
72141315-27
V
S
V
S
D
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
S
V
D
S
D
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
S
S
S
S
S
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
S
V
S
D
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
S
S
D
V
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
S
S
V
S
D
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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