Inter-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter ospita la Fiorentina nella 2ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

INTER-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 26 settembre 2020

26 settembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

L'Inter di Antonio Conte sfida in casa la Fiorentina di Beppe Iachini nella 2ª giornata di , che vede il suo esordio stagionale in campionato. I milanesi, infatti, recupereranno il 30 settembre la partita del primo turno contro il . I toscani, invece, hanno superato 1-0 il nel loro debutto stagionale, con goal della vittoria siglato da Castrovilli.

Le 82 gare finora disputate in Serie A in casa dei nerazzurri vedono questi ultimi in netto vantaggio sul piano statistico con 48 vittorie, 19 pareggi e 15 sconfitte. Complessivamente, considerando anche le gare al Franchi, l'Inter è imbattuta da 6 partite contro la Fiorentina (bilancio di 2 vittorie e 4 pareggi).

Dopo Roberto Mancini, che ci riuscì nelle stagioni 2005/06 e 2006/07, Antonio Conte potrebbe diventare il primo tecnico a riuscire a vincere al debutto in campionato alla guida dell'Inter per 2 anni di fila.

Riflettori puntati su Romelu Lukaku nelle fila nerazzurre: il belga ha infatti segnato 3 goal negli ultimi 3 debutti stagionali in campionato, di cui uno in Serie A e 2 in Premier League. Nella Fiorentina, invece, l'ex rossonero Giacomo Bonaventura ha segnato 4 reti in campionato nella sua carriera all'Inter, la sua vittima preferita dopo il (5 marcature). In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO INTER-FIORENTINA

Inter-Fiorentina si disputerà la sera di sabato 26 settembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 165ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

L'anticipo serale del sabato, Inter-Fiorentina, sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inter-Fiorentina sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La telecronaca della gara sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Francesco Guidolin.

I clienti DAZN potranno seguire Inter-Fiorentina in diretta streaming anche sul proprio personal computer o sul notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili agli utenti in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal permetterà ai suoi lettori di seguire Inter-Fiorentina anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito, potrete avere gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, dal fischio d'inizio fino al termine del match.

Conte punterà in attacco sul consueto tandem composto da Lukaku e Lautaro Martínez. In mediana Barella farà coppia con Gagliardini, mentre dovrebbe essere titolare sulla trequarti Eriksen, visto che l'ultimo arrivato Vidal non è ancora al meglio della condizione e dovrebbe partire dalla panchina. Sulle fasce Hakimi a destra e Perisic (favorito su Young) sulla corsia mancina. In difesa, davanti ad Handanovic, De Vrij è out: D'Ambrosio potrebbe spuntarla su Skriniar per completare il reparto con Bastoni e Kolarov.

Modulo speculare per Iachini, che in difesa, davanti a Dragowski, proporrà la linea a tre titolare con Milenkovic, German Pezzella e Caceres. A centrocampo Amrabat giocherà da perno centrale, mentre Bonaventura e Castrovilli saranno le mezzali. Sulle due corsie a destra sarà nuovamente sacrificato Federico Chiesa, mentre a sinistra ci sarà Biraghi. In attacco l'esperto Ribery farà coppia con il guizzante Kouamé. Dalla panchina Cutrone e Vlahovic.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; R. Lukaku, Lautaro Martinez.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.