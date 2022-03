Inter-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

INTER-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Fiorentina

Inter-Fiorentina Data: 19 marzo 2022

19 marzo 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

L'Inter di Simone Inzaghi sfida in casa la Fiorentina di Vincenzo Italiano nell'anticipo della 30ª giornata del campionato di Serie A in una gara crocevia della lotta Scudetto e di quella per l'Europa. I milanesi, che hanno sempre da recuperare la gara con il Bologna, sono scivolati al 3° posto in classifica con 59 punti, frutto di 17 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte, e sono distanziati di 4 lunghezze dal Milan capolista.

I toscani, invece, si trovano attualmente all'8°posto a quota 46, con un cammino di 14 successi, 4 pareggi e 10 k.o., devono recuperare a loro volta la partita con l'Udinese e sono in piena lotta per l'Europa League, con il 5° posto che dista appena 3 lunghezze.

Le due squadre si sono affrontate 83 volte in casa dei nerazzurri nel campionato di Serie A, con un bilancio che sorride ai milanesi di 49 vittorie, 19 pareggi e 15 sconfitte. L'Inter dal 2001 ad oggi ha vinto 16 dei 19 confronti casalinghi con la Fiorentina, ma è la squadra contro la quale la Fiorentina ha segnato più goal in Serie A, 214.

Nelle 11 volte in cui hanno collezionato almeno 46 punti nelle prime 28 partite di Serie A nell'era dei 3 punti, i viola hanno sempre concluso il campionato nelle prime sei posizioni in graduatoria. I gigliati hanno comunque subito goal in tutte le ultime 10 trasferte, e non fanno peggio dal maggio 2010 (13 partite di fila con Prandelli).

I nerazzurri vengono da una sconfitta, 2 pareggi e una vittoria negli ultimi 4 turni di campionato, mentre i viola hanno rimediato 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle precedenti 4 sfide. Lautaro Martínez, autore di 14 reti, è il miglior marcatore nerazzurro, dall'altra parte, partito a gennaio Vlahovic, il più prolifico è il terzino sinistro Cristiano Biraghi, che conta al momento 4 goal.

I toscani dovranno guardarsi inoltre con particolare attenzione da Hakan Chalanoglu: il turco, infatti, vanta 8 partecipazioni al goal contro la Fiorentina in Serie A (4 goal e 4 assist), più che con qualsiasi altra squadra. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO INTER-FIORENTINA

Inter-Fiorentina si disputerà la sera di sabato 19 marzo 2022 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 168ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.00.

DOVE VEDERE INTER-FIORENTINA IN TV

L'anticipo Inter-Fiorentina sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Inter-Fiorentina su DAZN sarà curata da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Marco Parolo.

INTER-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

Mediante DAZN sarà possibile vedere Inter-Fiorentina in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, e sul proprio personal computer o notebook.

Nel primo caso bisognerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto. Nel secondo, invece, sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma e individuare il match fra i tanti in programmazione.

Al termine del confronto, gli utenti potranno prendere visione degli highlights e dell'evento integrale anche in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Inter-Fiorentina anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-FIORENTINA

Simone Inzaghi schiererà i nerazzurri con il consueto 3-5-2. L'Inter dovrà far fronte a due pesanti assenze, dato che non saranno della gara il regista Brozovic e il difensore De Vrij, entrambi infortunati. Davanti tandem formato da Dzeko e Lautaro Martínez. In mediana sarà Barella a disimpegnarsi come playmaker, con Vecino e Calhanoglu mezzali e sulle fasce Dumfries a destra e Perisic (in vantaggio su Gosens) a sinistra. Al centro della difesa Ranocchia (favorito) e D'Ambrosio si giocano il posto da titolare fra Skriniar e Bastoni. Fra i pali agirà capitan Handanovic.

Italiano manderà in campo i viola con il 4-3-3. Nel tridente offensivo il polacco Piatek agirà da centravanti, con Ikoné (favorito su Sottil) e Nico González come esterni offensivi ai suoi lati. A centrocampo l'uruguayano Torreira sarà il regista, mentre Bonaventura e Castrovilli (che potrebbe essere preferito a Maleh e Duncan) agiranno da mezzali ai suoi lati. In difesa, davanti al portiere Terracciano, coppia centrale composta da Milenkovic e Igor, con Odriozola terzino destro e Biraghi terzino sinistro.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, A. Bastoni; Dumfries, Vecino, Barella, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martínez.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Nico González.