C'è Inter-Fiorentina, Conte potrebbe portare Eriksen in panchina

Christian Eriksen potrebbe fare questa sera il suo debutto in nerazzurro. Conte sembra intenzionato a portarlo in panchina per Inter-Fiorentina.

Piazzando il colpo Eriksen, l’ si è guadagnata l’accesso nel ristretto gruppo delle regine del calciomercato. Il club nerazzurro infatti, non solo si è assicurato uno dei migliori centrocampisti del panorama calcistico europeo, ma l’ha fatto prendendolo a quello che oggi può essere considerato un prezzo d’occasione.

Il nuovo gioiello dell’Inter ha apposto nella giornata di martedì la firma che l’ha legato alla società meneghina e subito dopo si è messo a disposizione di Antonio Conte per il suo primo allenamento in nerazzurro.

Eriksen ovviamente è già pronto dal punto di vista fisico, visto che nelle ultime settimane è sempre stato a disposizione di Mourinho e del e non è escluso che possa fare il suo debutto a San Siro già questa sera in Coppa contro la .

Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, la sensazione è quella che Conte voglia portarlo in panchina, anche se una decisione definitiva verrà presa solo nel pomeriggio. Se dal punto di vista fisico non ci sono problemi, è chiaro che da quello dell’inserimento nei meccanismi dell’Inter ci sarà da aspettare ancora un po’, ma qualora la partita dovesse mettersi sui binari giusti, non è escluso anche un suo possibile esordio in campo.

Per il resto, il tecnico nerazzurro si affiderà ad un 3-5-2 nel quale Godin, Ranocchia, e Skriniar dovrebbero formare il terzetto difensivo davanti ad Handanovic.

A centrocampo, Candreva e Young saranno chiamati ad agire sugli esterni, mentre la cerniera di mediana sarà composta da Barella, Borja Valero e Sensi. In avanti spazio dal 1’ a Sanchez al fianco di Lautaro Martinez.

Sul fronte Fiorentina, modulo speculare per Beppe Iachini che ha già annunciato che tra i pali ci sarà Terracciano. In difesa, assente Pezzella per squalifica, sarà Ceccherini a completare il pacchetto di difesa con Milenkovic e Caceres.

Chiavi del centrocampo affidate a Pulgar con Badelj (favorito su Eysseric) e Benassi al suo fianco in posizione di interni, mentre Lirola e Dalbert presidieranno gli out di destra e sinistra. In attacco spazio al duo Cutrone-Chiesa.

Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Barella, Borja Valero, Sensi, Young; Lautaro Martinez, Sanchez.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Cutrone.