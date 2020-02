Inter, Filip Stankovic in panchina: prima convocazione per il figlio di Dejan

Prima convocazione e prima panchina contro l'Udinese per Filip Stankovic, portiere classe 2002 e figlio dell'indimenticato Dejan.

E' la giornata dei figli d'arte a Milano: se nella sponda rossonera si è scritta la storia con il debutto ufficiale di Daniel Maldini, in casa va segnalata la prima chiamata in panchina per Filip Stankovic, portiere classe 2002 figlio di Dejan.

Il giovanissimo portiere serbo, figlio della bandiera nerazzurra, ha risposto alla prima convocazione di mister Conte in seguito al problema fisico di Handanovic: tra i pali andrà dal primo minuto Padelli, ma contro l' Stankovic vedrà il match dalla panchina.

Il giovane talento serbo è cresciuto nelle giovanili dell'Inter ed era stato integrato in prima squadra in occasione del ritiro estivo per poi essere anche inserito nella lista Champions. Una bella soddisfazione per l'ex centrocampista, che in famiglia può contare anche due centrocampisti (fratelli di Filip) pronti a ripercorrere le illustri orme del padre.