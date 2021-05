Inter, festa Scudetto rinviata: "Manifestazione di sostegno con 3000 persone"

Per poter vedere il tricolore sul petto servirà ancora qualche mese, tuttavia sabato l’Inter scenderà in campo contro la Sampdoria già sapendo di potersi fregiare del titolo di campione d’Italia.

La compagine nerazzurra infatti, ha già matematicamente vinto lo Scudetto con ben quattro turni di anticipo e le prossime saranno quindi le settimane dedicate soprattutto alle giuste celebrazioni.

Proprio quella dell’8 maggio è la giornata individuata per rendere omaggio alla squadra che ha vinto il campionato di Serie A, ma in realtà a prendervi parte sarà solo un numero ristretto di tifosi.

La Prefettura di Milano infatti, attraverso una nota, ha comunicato che in tremila potranno partecipare alla festa organizzata dalla tifoseria.

“E' stata individuata - si legge sul sito dell’ANSA - un'ampia area nei pressi di San Siro di circa 15.000 metri quadrati dove potranno accedere massimo 3.000 persone per una "manifestazione di sostegno" in occasione della prima partita dell'Inter dopo lo scudetto, sabato 8 maggio. E' questo l'esito di diversi incontri "per approntare una strategia condivisa con il sindaco di Milano, i vertici delle forze dell'ordine e la società F.C. Internazionale””.