Inter Femminile-Juventus Women dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Nello stesso giorno di Inter-Juventus si gioca anche Inter Femminile-Juventus Women, anticipo del Derby d' maschile valido per l'11ª giornata di .

Le bianconere, Campioni d'Italia in carica, guidano la classifica con 30 punti a +3 sul . L'Inter Femminile invece occupa attualmente il sesto posto con soli 14 punti raccolti in 10 partite.

In questa pagina tutte le informazioni su Inter Femminile-Juventus Women: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO INTER FEMMINILE-JUVENTUS WOMEN

Inter Femminile-Juventus Women si giocherà domenica 17 gennaio alle ore 12.30, ovviamente senza pubblico per le note restrizioni anti-Covid.

La sfida tra Inter Femminile e Juventus Women sarà trasmessa da Inter TV su DAZN e sarà visibile sulle moderne smart tv, oppure collegando il televisore di casa a una console Playstation 4 oppure Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Sarà possibile vedere la gara anche su Sky: gli abbonati potranno assistere al match sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale) e Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale).

Inter Femminile-Juventus Women si potrà seguire anche in con Inter TV su DAZN collegandosi al sito col proprio pc o scaricando l'applicazione per tablet e smartphone. Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Oppure grazie a Sky Go, il servizio di streaming disponibile per tutti gli abbonati Sky. Basterà scaricare l'applicazione su pc, tablet o smartphone per poter seguire la sfida tra bianconere e nerazzurre.

INTER (4-3-3): Aprile; Merlo, Auvinen, Kathellen, Bartonova; Alborghetti, Simonetti, Regazzoli; Marinelli, Møller, Mauro.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Salvai, Boattin; Galli, Pedersen, Caruso; Bonansea, Girelli, Hurtig.