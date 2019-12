L'Inter in Europa League, Shaw a Lukaku: "Bentornato"

L’Inter ripartirà dall’Europa League, il difensore del Manchester United, Luke Shaw, accoglie Lukaku: “Bentornato”.

Si è chiusa nella maniera più amara l’avventura dell’ in questa edizione della . La compagine capolista della saluta la massima competizione continentale per club e lo fa a seguito della sconfitta interna patita per 2-1 martedì sera contro un già qualificato agli ottavi di finale del torneo ed ampiamente rimaneggiato.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Ai nerazzurri non è bastata la rete realizzata da un Lukaku protagonista di una prestazione tra luci ed ombre. Se da un lato ha infatti realizzato il goal che è valso il momentaneo 1-1, dall’altro ha sprecato alcune ghiotte occasioni che potevano valere i tre preziosissimi punti.

L’Inter ripartirà dall’ e per il bomber belga si tratterà di una sorta di déjà vu. Già un anno fa, quando era una delle punte di diamante del , fu costretto a patire un’amara eliminazione da parte del Barcellona (questa volta al termine di una doppia sfida nei quarti).

E proprio a Manchester c’è chi non ha dimenticato Lukaku ed anzi gli ha riservato un ‘pensiero’ dopo l’eliminazione dell’Inter. Il difensore dello United, Luke Shaw, su Twitter ha pubblicato un post con una foto dell’attaccante, accompagnata dal commento “Bentornato” e da un sorriso.

Il Manchester United quest’anno è impegnato proprio in Europa League (è primo nel Gruppo L dopo tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta) e c’è quindi la possibilità che tra qualche mese la sua strada e quella del grande ex Lukaku possano tornare ad incrociarsi.