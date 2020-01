Inter-Eriksen, Vecino possibile contropartita: contatti con il Tottenham

L'agente di Eriksen potrebbe arrivare in Italia già venerdì. Tottenham e Inter studiano la trattativa, con il possibile inserimento di Vecino.

Christian Eriksen continua ad essere il sogno dell'. Al contrario di quanto detto qualche giorno fa da Marotta, i contatti con il ci sono stati e continuano ad essere vivi anche adesso.

Il procuratore del centrocampista danese è atteso in , forse proprio domani, ovvero venerdì. Il segnale dell'imminente arrivo dell'agente di Eriksen è sicuramente importante per l'Inter e manifesta la voglia del giocatore di trattare.

Ma l'Inter vorrebbe il giocatore già a gennaio e non in scadenza contrattuale, ovvero a giugno. E per questo deve sedersi a trattare con il Tottenham. Tra nerazzurri e Spurs, secondo 'Sky Sport', è nata in queste ore l'idea di inserire Matias Vecino nella trattativa.

L'affare in questo senso, con queste modalità, è appena cominciato e dovrà essere approfondito nelle prossime ore. L'idea però c'è ed è forte, perché l'Inter ha in mente di sostituire Vecino con Eriksen, per il centrocampo di Conte.