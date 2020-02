Inter, Eriksen e la scelta del numero 24: "Un passo in avanti della mia carriera"

Christian Eriksen ha voluto fortemente l' e nella lunga intervista rilasciata in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' il danese ha spiegato il perché di questa scelta.

L'ex infatti vede nei nerazzurri un ulteriore step della sua carriera, ritenendo evidentemente l'Inter superiore agli Spurs.

In tal senso va letta anche la scelta del nuovo numero di maglia: Eriksen oggi indossa la maglia numero 24 dell'Inter, dopo avere vestito per anni il 23 del Tottenham.

“ Ho scelto il numero 24 perché ho avuto il 23 per molti anni, quindi diciamo che rappresenta un nuovo e più alto momento per la mia carriera ".

E quando gli si chiede cosa abbia l'Inter in più del Tottenham, Eriksen non usa giri di parole.

" Io cercavo per me il più grande club possibile al di fuori della Premier. L’ho trovato. La carriera di un calciatore non dura abbastanza per non provare cose diverse".