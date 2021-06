Inter-Empoli Primavera dove vederla: Sportitalia o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter affronta l'Empoli nella semifinale delle Final Six del Campionato Primavera 1: le formazioni del match, dove vederlo in tv e streaming.

INTER-EMPOLI PRIMAVERA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Empoli Primavera

Inter e Empoli si sfidano allo Stadio 'Ricci' di Sassuolo nella gara valevole per le Final Six del Campionato Primavera 1, edizione 2020-2021.

L'Inter, guidata da Armando Madonna, si è qualificata di diritto alle semifinali dopo aver concluso la 'Regular Season' al secondo posto, chiudendo a quota 57 punti, a parimerito con la Sampdoria vincitrice della prima fase del campionato.

Di fronte ci sarà l'Empoli di Antonio Buscè che dopo aver strappato il sesto posto in 'Regular' ha compiuto l'impresa battendo 2-1 la Juventus nel 1° turno Playoff grazie alle reti di Ekong e Bozhanaj.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Inter-Empoli Primavera: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-EMPOLI PRIMAVERA

Inter-Empoli, semifinale del Campionato Primavera 1, si giocherà domenica 27 giugno allo Stadio 'Ricci' di Sassuolo. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18.

La sfida tra Inter e Empoli valevole per il penultimo atto della Final Six del Campionato Primavera 1 verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) che detiene i diritti di trasmissione del Campionato Primavera 1.

Il confronto tra Inter e Empoli si potrà seguire, sempre su Sportitalia, anche in diretta streaming. Sarà sufficiente collegarsi al portale ufficiale per seguire la diretta del match del 'Ricci'. In alternativa si potrà ricorrere anche ai dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'app dedicata e compatibile con per i sistemi iOS e Android

INTER (3-5-2): Stankovic; Moretti L., Kinkoue, Sottini; Zanotti, Boscolo Chio, Sangalli, Wieser, Vezzoni; Satriano, Oristanio.

EMPOLI (4-4-2): Hvalic; Donati, Siniega, Fradella, Rizza; Asllani, Fazzini, Belardinelli, Baldanzi; Ekong, Lipari.