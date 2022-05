Tanti rischi per l'Inter, Inzaghi: "Bella vittoria, ma quei due goal non vanno presi"

Nonostante un inizio da incubo culminato col doppio vantaggio dell'Empoli, l'Inter si rialza e firma la rimonta che la mette provvisoriamente al primo posto in classifica, in attesa della trasferta in quel di Verona che vedrà impegnato il Milan.

Il 4-2 di San Siro non può che far piacere a Simone Inzaghi, anche se la soddisfazione non può essere del tutto completa: queste le sue dichiarazioni rilasciate a DAZN.

"Ho fatto i complimenti alla squadra, grandissima partita a parte i primi 20-25 minuti. L'Empoli gioca bene, ci siamo fatti prendere dalla foga di voler segnare. Abbiamo tirato 37 volte, le statistiche ci premiano. Ora dobbiamo recuperare le energie in vista della finale di Coppa Italia".

"Grandissima iniezione di fiducia per ciò che ci aspetta. E' dal 20 agosto che questa squadra dà il massimo, siamo rimasti attaccati con forza. Una prestazione così mi regala grande fiducia".

Evidente tirata d'orecchie ai suoi, rei di non aver mantenuto le giuste distanze durante la prima parte.

"Una squadra esperta come la nostra non deve prendere quei goal, ma la sensazione è che volessimo segnare subito davanti a questo pubblico. Non abbiamo tenuto le distanze in fase di non possesso, questo errore l'abbiamo pagato a caro prezzo".

"L'Empoli ti fa correre parecchio, soprattutto in fase di non possesso. Dovremo essere bravi a recuperare, la differenza nel finale la faranno le motivazioni. Ho avuto ottimi segnali, sia dai titolari che dai subentrati".

Una marea di tiri verso lo specchio della porta difesa da Vicario, migliore in campo dell'Empoli.

"Sapevo che la reazione ci sarebbe stata, 37 tiri in porta dovrebbe essere un nuovo record. Ai ragazzi faremo vedere i primi 25-30 minuti, dovevamo mantenere le distanze adeguate".