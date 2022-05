Inter-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

INTER-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Empoli

Data: 6 maggio 2022

Orario: 18:45

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Continua la lotta Scudetto in Serie A: l'Inter ospita l'Empoli per proseguire la sua corsa al Milan e al Tricolore, a poche giornate dalla fine del campionato.

I nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci dalla vittoria alla Dacia Arena di Udine firmata da Perisic e Lautaro Martinez, con qualche brivido nel finale per il goal bianconero di Pussetto.

La formazione di Aurelio Andreazzoli, invece, ha perso contro il Torino al Castellani per 1-3, con non poche polemiche arbitrali: decisiva la tripletta di Belotti.

In questo articolo tutto su Inter-Empoli: dalle ultime notizie sulle formazioni a come seguire il match in TV e streaming.

ORARIO INTER-EMPOLI

La sfida tra Inter ed Empoli, in programma venerdì 6 febbraio 2022, verrà disputata allo stadio "San Siro" di Milano: il fischio d'inizio è fissato alle ore 18:45.

DOVE VEDERE INTER-EMPOLI IN TV

Sarà possibile seguire Inter-Empoli in diretta TV esclusiva su DAZN, tramite una moderna Smart TV, scaricando la relativa app, o su console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o su un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Inter-Empoli su DAZN sarà curata da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Marco Parolo.

INTER-EMPOLI IN DIRETTA STREAMING

Inter-Empoli sarà visibile in diretta streaming su DAZN, tramite l'app scaricabile sui dispositivi mobili o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Tramite GOAL potrete seguire Inter-Empoli anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il nostro sito avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d'inizio, sarete aggiornati minuto minuto sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-EMPOLI

Inzaghi potrebbe puntare su Vidal al posto di Barella, uscito malconcio da Udine, e con Calhanoglu rientrante in mediana. Dumfries torna sulla destra, con Dzeko e Lautaro in attacco.

Andreazzoli opta per Bajrami dietro a Di Francesco e Pinamonti, in difesa Luperto, Viti, Parisi e Cacace, in mediana Asslani, Henderson e Zurkowski.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Luperto, Viti, Parisi, Cacace; Henderson, Asllani, Zurkowski; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli