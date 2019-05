Inter-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Inter sfida l'Empoli nella 38ª e ultima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' di Luciano Spalletti si gioca la qualificazione alla prossima affrontando a San Siro l' di Aurelio Andreazzoli, in lotta per la salvezza, nella 38ª e ultima giornata di . I milanesi sono quarti con 66 punti, a pari merito con l' ma in svantaggio sui bergamaschi negli scontri diretti, e a 90 minuti dalla fine del campionato hanno una lunghezza di margine sul e 3 sulla di Ranieri.

I toscani, dal canto loro, dopo aver scavalcato in classifica il nell'ultimo turno, sono diciasettesimi con 38 punti, e non possono permettersi passi falsi per non essere beffati proprio nell'ultima gara e scongiurare il pericolo retrocessione. L'Inter è reduce da un pareggio, una vittoria e una sconfitta contro il , l'Empoli invece ha vinto le ultime 3 gare disputate.

Spalletti potrebbe riproporre in attacco Icardi al posto di Lautaro Martinez, così come Vecino in mediana al posto di Gagliardini. In difesa punta al recupero di De Vrij. Andreazzoli dovrebbe riconfermare la stessa formazione che ha superato in casa il nell'ultimo turno, e punterà in attacco sulla coppia Farias-Caputo. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Empoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

INTER-EMPOLI: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Inter-Empoli DATA 26 maggio 2019, 20.30 DOVE Stadio Giuseppe Meazza, Milano ARBITRO Luca Banti TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO INTER-EMPOLI

Inter-Empoli si disputerà la sera di domenica 26 maggio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Fischio d'inizio previsto per le ore 20.30.

Sky trasmetterà in diretta esclusiva la sfida Inter-Empoli, che andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca sarà curata da Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Luca Marchegiani.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire la sfida Inter-Empoli anche in diretta collegandosi alla piattaforma Sky Go con i loro pc, tablet e smartphone.

INTER-EMPOLI IN DIRETTA SU GOAL

Chi lo volesse avrà anche la possibilità di seguire Inter-Empoli in diretta testuale su Goal. Collegandosi sul sito, i lettori avranno gli aggiornamenti live della gara minuto per minuto, e dopo il fischio finale troveranno sul portale la cronaca, le pagelle e le dichiarazioni più importanti rilasciate dai due allenatori e dai giocatori in campo.

Spalletti dovrebbe apportare poche variazioni rispetto all'ultimo impegno contro il Napoli. In attacco Icardi potrebbe essere riproposto dal 1' al posto di Lautaro Martinez, con Politano, Nainggolan e Perisic a sostegno sulla trequarti. In mediana è probabile il ritorno di Vecino accanto al regista Brozovic al posto di Gagliardini. In difesa il tecnico toscano recupera De Vrij: l'olandese affiancherà Skriniar, spedendo Miranda in panchina.

Andreazzoli è orientato a confermare in blocco lo stesso undici di partenza che ha superato il Torino al Castellani. In attacco sarà riproposto dunque il tandem Farias-Caputo, mentre in mediana Di Lorenzo e Pajac spingeranno sulle fasce, Bennacer opererà in regia e Acquah e Traoré agiranno da mezzali. Out per infortunio Krunic, che non recupera. Davanti al portiere Dragowski, difesa a tre scolpita con Maietta, Silvestre e Dell'Orco.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Traoré, Pajac; Farias, Caputo.