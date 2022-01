Inter-Empoli dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

INTER-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Empoli

Inter-Empoli Data: 19 gennaio 2022

19 gennaio 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Canale 5

Streaming: Mediaset Infinity

E' tutto pronto per la seconda tornata degli ottavi di finale di Coppa Italia: tra le big ad entrare in scena c'è anche l'Inter, col vento in poppa per la conquista della Supercoppa italiana. Sulla strada di Handanovic e compagni c'è l'Empoli: la vincente giocherà contro una tra Roma e Lecce ai quarti.

I nerazzurri hanno interrotto la striscia di successi consecutivi in Serie A: 0-0 al 'Gewiss Stadium' nella sfida Scudetto con l'Atalanta di Gasperini.

Per i toscani è arrivato un altro punto fondamentale in campionato, ottenuto sul campo del Venezia; in Coppa Italia invece i biancazzurri hanno iniziato la loro avventura ai trentaduesimi, eliminando prima il Vicenza (4-2) e poi il Verona ai sedicesimi (3-4).

In questa stagione Inter e Empoli si sono sfidate una volta lo scorso 27 ottobre: 0-2 in favore dei lombardi, trascinati dalle reti di D'Ambrosio e Dimarco.

Con questa pagina rimarrete sempre informati sugli aggiornamenti di Inter-Empoli: dalle formazioni alle info sulla diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-EMPOLI

Inter-Empoli è in programma per mercoledì 19 gennaio 2022 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio alle ore 21.

DOVE VEDERE INTER-EMPOLI IN TV

La sfida tra Inter ed Empoli sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per il territorio italiano dalla Mediaset su Canale 5.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani, commento tecnico di Roberto Cravero.

INTER-EMPOLI IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile guardare Inter-Empoli anche in streaming tramite l'applicazione di Mediaset Infinity, disponibile per dispositivi come tablet e smartphone. Da pc ci si potrà collegare al sito ufficiale e, dopo aver inserito le proprie credenziali d'accesso, selezionare l'evento desiderato.

Grazie alla nostra diretta testuale non vi perderete alcun dettaglio di Inter-Empoli: aggiornamenti a partire dagli annunci delle formazioni ufficiali, fino al racconto in tempo reale delle emozioni del match di San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-EMPOLI

Inzaghi deve fare a meno dello squalificato Brozovic e potrebbe attuare un po' di turnover: Vidal al posto del croato, con Dimarco a sinistra al posto di Perisic e Gagliardini a far rifiatare Calhanoglu. Coppia tutta argentina davanti con Lautaro e Correa. Possibile conferma per D'Ambrosio dietro, con Skriniar a riposo.

Andreazzoli senza lo squalificato La Mantia: Cutrone e Mancuso dovrebbero sostenere sulle loro spalle il peso dell'attacco, Bajrami a supporto. Romagnoli e Ujkani possono rilevare Tonelli e Vicario.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Vidal, Gagliardini, Dimarco; Lautaro, Correa. All. Simone Inzaghi

EMPOLI (4-3-1-2): Ujkani; Fiamozzi, Romagnoli, Ismajli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Cutrone, Mancuso. All. Andreazzoli