Inter-Empoli, Andreazzoli amaro: "Secondo pallone in campo? Mi dicono sia stato Gagliardini, un nazionale..."

Andreazzoli in conferenza stampa dopo Inter-Empoli: "Secondo pallone in campo? Mi dicono sia stato Gagliardini, un nazionale. Non è sportività".

Non è stata una bella serata per l' ed i suoi tifosi. Nonostante una grande partita, soprattutto nel secondo tempo, la squadra di Andreazzoli è uscita sconfitta per 2-1 da San Siro ed ha dovuto dire addio alla .

I momenti finali del match sono stati molto concitati. Addirittura in occasione dell'ultima azione offensiva dei toscani si è visto entrare in campo un secondo pallone, ragione per la quale il gioco sarebbe anche potuto essere fermato.

A fine partita il tecnico empolese, intervenuto in zona mista, ha voluto sottolineare questo aspetto poco onorevole, individuando anche il colpevole.

L'articolo prosegue qui sotto

"Mi dicono sia stato Gagliardini, un nazionale, a buttare la palla in campo. Ho visto che è entrata. Se è questo l'atteggiamento che si deve avere come squadra... Non parlo dell' nello specifico, parlo di sportività. Abbiamo anche fatto notare come i raccattapalle davano la palla velocemente ai giocatori dell'Inter, mentre nella ripresa questo non è accaduto, dovevamo prenderla noi. Banti? A parte il rigore, che non ha inciso, devo fare i complimenti alla squadra arbitrale".

Il destinatario dell'accusa ha però subito voluto rispondere, tramite Instagram, affermando di non aver mai adottato un comportamento del genere.

"Mi dispiace aver sentito e letto le parole di mister Andreazzoli, al quale faccio i complimenti e un grosso in bocca al lupo per il futuro. Ma l'accusa che mi ha rivolto è falsa. Non mi sarei mai permesso né come calciatore né come uomo. Nel rispetto dell'Inter, dell'Empoli e di una partita di calcio".

La prestazione sciorinata in quel di San Siro ed in generale l'atteggiamento della squadra in campo potrebbero convincere il presidente Corsi a confermare Andreazzoli anche nella prossima stagione, che vedrà Caputo e compagni affrontare la serie cadetta.