Inter, El Turco Garcia pazzo di Lautaro: "Sarà ricordato come Batistuta in Argentina"

El Turco Garcia prima esalta Lautaro Martinez e poi tira una stoccata a Sampaoli: "Al Racing è venuto per mangiare i sandwich".

Claudio Omar Garcia è meglio conosciuto come 'El Turco' ed è una vecchia gloria del Racing Club, squadra di origine di Lautaro Martinez, e ai microfoni di 'Fox Sport' ha voluto esaltare l'attaccante dell' per le sue prestazioni con la maglia nerazzurra e con la nazionale argentina.

"Penso che sarà ricordato come Batistuta nella Nazionale, lo vedo con quelle caratteristiche".

L'attaccante dell'Inter sta facendo sognare i tifosi dell'Albiceleste, che sono colpiti dalla garra con cui il 'Toro' affronta le partite: la diversità di soluzioni di cui è capace per trovare la reta e la sua forza fisica dirompente ricordano Batigol, nonostante Lautaro non sia un colosso fisicamente con il leggendario attaccante di e .

Lautaro Martinez deve ancora segnare molte reti per raggiungere le altissime vette a cui è arrivato Batistuta: sono 184 le reti segnate da Batigol in , mentre l'attaccante nerazzurro alla sua seconda stagione nel campionato italiano ha fino ad ora segnato 8 goal.

La stima del 'Turco' per Lautaro Martinez è profonda e l'orgoglio di vedere un prodotto dell'Academia' giocare con la nazionale argentina è ineguagliabile. A Claudio Garcia però non è andata giù la decisione di Sampaoli di non portare il Toro al Mondiale di quando era ct dell' , nonostante avesse visionato per bene l'attaccante nerazzurro.