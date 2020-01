Inter, e ora chi al fianco di Lukaku? Chance per Sanchez in attesa di Giroud

Dopo la squalifica di Lautaro Martinez, Sanchez dovrà dimostrare a Conte di essere in forma. Pià spazio anche per Esposito, aspettando Giroud...

La partita tra e , in un modo o nell'altro, sarà uno spartiacque della stagione nerazzurra. Lautaro Martinez sarà costretto a saltare l' e sopratutto il Derby contro il .

Il dilemma del tecnico dell'Inter è adesso il seguente: con chi farà coppia Romelu Lukaku in attacco? Il tandem con il Toro è stato infatti un connubbio perfetto fino a questo punto della stagione; la vera svolta tecnica/tattica dell'annata interista. I due hanno dimostrato di aver capito perfettamente i dettami di Antonio Conte e di trovarsi perfettamente in campo, ognuno per valorizzare le prestazioni dell'altro.

Adesso cambia tutto, perché a prescindere da chi sarà la spalla di Lukaku per queste prossime partite, sarà comunque una novità assoluta in casa Inter, e quindi tutta da verificare. Tutti gli indizi portano ad Alexis Sanchez come sostituto ideale di Lautaro Martinez, visto che già da un paio di gare veniva lanciato nel secondo tempo da Antonio Conte.

Dopo il lungo infortunio, il cileno sta ritrovando a poco a poco la migliore condizione, anche se ancora il 100% è molto lontano. Dalla sua parte ha però la conoscenza di Romelu Lukaku (e viceversa), visto che i due hanno giocato insieme al e conoscono le loro caratteristiche reciproche.

Il dubbio è invece proprio relativo alla tenuta fisica di Alex Sanchez, che probabilmente non è ancora in grado di svolgere per 90 minuti il lavoro che chiede Antonio Conte alle sue punte.

Dietro di lui c'è Sebastiano Esposito, che ha già segnato in questa e gode della fiducia di Antonio Conte, anche se mai è stato responsabilizzato così tanto, fisiologicamente per via dei suoi 17 anni.

Lui ha sicuramente una migliore condizione fisica generale rispetto a Sanchez, è molto amico di Lukaku e contro il ha già dimostrato di saper dialogare con il belga. Sicuramente rispetto al Niño Maravilla pecca un po' in esperienza.

In tutto questo, però, Antonio Conte sperava già di contare su un nuovo attaccante in rosa. Llorente o Giroud, per lui erano entrambi profili graditi, soprattutto perché entrambi conoscono già il suo stile di gioco.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, il più vicino dei due è sicuramente Olivier Giroud, che scalpita per la voglia di giocare e di lasciare il , anche per non perdere il posto nella . Se dovesse arrivare, comunque, avrebbe bisogno di qualche giorno per ambientarsi e quindi difficilmente sarebbe pronto per le prossime ed importanti sfide di campionato.

La crescita dell'Inter, insomma, passa anche da qui: ritornare a vincere e dare un segnale di forza in un momento di forte emergenza, senza Antonio Conte in panchina e Lautaro Martinez in campo.