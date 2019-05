Inter e Napoli, beffe da Champions League: fuori a pari punti con le finaliste Tottenham e Liverpool

Nei rispettivi gironi, Inter e Napoli hanno avuto rispettivamente Tottenham e Liverpool. Ed entrambe sono state eliminate a pari punti.

Beffe da Champions League, beffe da una competizione che si gioca sempre di più sugli episodi e sui momenti. Quelli che non hanno detto bene a e , che hanno invece sorriso a e .

Nella fase a gironi le due squadre italiane sono state eliminate a pari punti da quelle che poi sono diventate le due finaliste, che si sfideranno a Madrid l’1 giugno per entrare nella storia. Entrambe hanno sudato freddo nell’ultima giornata della fase a gironi, hanno rischiato. E lo scalpo potevano averlo in tasca due italiane.

All’Inter bastava un goal contro il in casa per passare il turno, sopravanzare il Tottenham in classifica e andare avanti a braccetto con il . Invece l’1-1 ha condannato i nerazzurri a uscire, complice il pareggio degli Spurs sul campo dei blaugrana, proprio con goal di Lucas Moura, l’eroe di Amsterdam.

Il #Tottenham è in finale perché l’Inter non ha battuto a San Siro il PSV



Il #Liverpool è in finale perché Milik ha calciato addosso ad Alisson



Il calcio è (e sarà) sempre anche questione di episodi. #AJAXTOT — Renato Maisani (@RenatoMaisani) 8 maggio 2019

Il Napoli era stato invece più sfortunato, aveva affrontato il Liverpool ad Anfield ed era uscito per via dell’1-0 nello scontro diretto. I rimpianti sono stati acuiti dalla parata di Alisson su Milik nel recupero: il polacco aveva sul sinistro il pallone della qualificazione e dell’eliminazione dei partenopei.

Inter e Tottenham hanno chiuso a 8 punti dietro al Barcellona, Liverpool e Napoli a 9 dietro al . Oggi, però, le due inglesi festeggiano la qualificazione alla finale di Madrid, mentre le italiane si leccano le ferite dopo le eliminazioni anche in . Una questione di episodi, in pieno stile .