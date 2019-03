Inter e Milan, uno stadio 'ex novo' per entrambe: San Siro a rischio demolizione

Inter e Milan sono sempre più dirette verso la costruzione di un nuovo impianto condiviso: San Siro ora è forte rischio demolizione.

e corrono sempre più insieme verso la costruzione di un nuovo stadio condiviso a Milano. E ora San Siro è più che mai a rischio demolizione.

Come racconta 'La Gazzetta dello Sport', nerazzurri e rossoneri sarebbero ormai d'accordo per la costruzione 'ex novo' di un impianto da condividere. Questo dovrebbe sorgere nell'area dei parcheggi.

Il Milan è stato il primo promotore di questa idea, mentre l'Inter avrebbe valutato soprattutto un'eventuale ristrutturazione di San Siro. Ora però anche i nerazzurri sembrerebbero convinti.

Per i rossoneri l'ideale sarebbe poter iniziare a giocare nel nuovo impianto dalla stagione 2022/23, al più tardi quella dopo. Ma la scadenza più impellente, quella rappresentata dalla consegna del piano in comune fissata per fine aprile, sembra ormai una formalità che si potrebbe sbrigare settimana prossima.

Il destino di San Siro passerà invece tra le mani del sindaco Sala, il quale avrebbe preferito l'opzione ristrutturazione dell'impianto già presente.