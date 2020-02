Inter e Juventus, possibile calendario congestionato a maggio: otto o nove gare

Se Inter e Juventus andranno avanti in Coppa Italia e competizioni europee avranno un maggio di fuoco. Lazio potenzialmente con metà dei match.

La Lega ha rinviato le cinque gare di inizialmente previste a porte chiuse per il 26esimo turno. A poco meno di tre mesi dal termine delle competizioni ufficiali, calendario intasato e match ogni tre-quattro giorni per le big del campionato. Tra queste sono e a dover fronteggiare gare ravvicinate, potenzialmente ben otto.

Ancora impegnata in Coppa e in , infatti, l'Inter rischia di dover giocare nove gare nel mese di maggio, dall'Europa League alla Coppa italia, fino alle tante gare di Serie A. Molto dipenderà da come andrà avanti il cammino continentale degli uomini di Conte e il ritorno delle semifinali di Coppa.

Stesso discorso per la Juventus, che dovrà giocare il ritorno delle semifinali di contro il e il ritorno degli ottavi di Champions contro il : se dovesse qualificasi per la finale italiana e andare oltre in Europa, affronterà sfide ogni tre giorni e otto match totali.

Altre squadre

Già così, però, l'Inter è certa di dover giocare cinque gare a maggio, le stesse della Juventus. Per entrambe potrebbero essere otto in caso di semifinali di Europa League/ , finale di Europa League/Champions League e finale di Coppa Italia.

In più Inter- nel mucchio, che in caso di cammino perfetto dei nerazzurri nelle varie competizioni porterebbe quest'ultima ad essere giocata il 30 maggio, con nove gare per i meneghini a maggio.

La fuori da Coppa Italia ed Europa League, invece, avrebbe solamente quattro gare a maggio, tutte in Serie A: potenzialmente, la metà di quelle bianconere e nerazzurre. Per l'Inter otto partite dal 3 maggio al 27 (oppure nove fino al 30), per la Juventus lo stesso numero con tre giorni in più, fino al 30. Ma sarà il campo, come al solito, a dover parlare.

Il possibile calendario dell'Inter a maggio:

3 maggio 2020 - INTER-FIORENTINA

7 maggio 2020 - EUROPA LEAGUE, GARA DI RITORNO SEMIFINALI

10 maggio 2020 - GENOA-INTER

13 maggio 2020 - JUVENTUS-INTER (recupero 26esima giornata Serie A)

17 maggio 2020 - INTER-NAPOLI

20 maggio 2020 - FINALE DI COPPA ITALIA

24 maggio 2020 - ATALANTA-INTER

27 maggio 2020 - EUROPA LEAGUE, FINALE

30/31 maggio 2020 - INTER-SAMPDORIA (in caso di finale di Europa League e di Coppa Italia per i nerazzurri)

Il possibile calendario della Juventus a maggio:

3 maggio 2020 - UDINESE-JUVENTUS

5/6 maggio 2020 - CHAMPIONS LEAGUE, GARA DI RITORNO SEMIFINALI

10 maggio 2020 - SAMPDORIA-JUVENTUS

13 maggio 2020 - JUVENTUS-INTER (recupero 26esima giornata di Serie A)

17 maggio 2020 - CAGLIARI-JUVENTUS

20 maggio 2020 - FINALE DI COPPA ITALIA

24 maggio 2020 - ROMA-JUVENTUS

30 maggio 2020 - CHAMPIONS LEAGUE, FINALE