Inter e Fiorentina "belle di coppa": tentennano in campionato, ma sono in fondo agli altri tornei

Le due squadre che si giocheranno la finale di Coppa Italia sono in semifinale in Europa, mentre in campionato i risultati non sono soddisfacenti.

Sembra che Inter e Fiorentina stiano giocando due stagioni in una: la prima in campionato, con risultati spesso al di sotto delle aspettative e prestazioni di tanto in tanto deludenti, la seconda nelle coppe, dove invece sono delle vere e proprie corazzate.

La squadra di Inzaghi ha perso 11 partite in Serie A, eppure, dopo aver passato un girone di ferro in Champions, con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen, ha eliminato il Porto agli ottavi e il Benfica ai quarti, regalandosi l'emozione dell'Euroderby con il Milan in semifinale.

In Coppa Italia ha invece fatto fuori la Juventus e affronterà, il prossimo 24 maggio all'Olimpico di Roma, la Fiorentina.

Anche la squadra in maglia viola ha inanellato ben 11 sconfitte in campionato, anche se nel 2023 ha saputo vincere con più continuità, grazie alla vena realizzativa di un ritrovato Arthur Cabral. Se però la classifica della Serie A vede la Fiorentina al decimo posto, a ben 12 punti dalla zona Europa, nelle coppe il discorso cambia radicalmente.

In Conference la squadra di Italiano è forse la favorita numero 1 per la vittoria finale. Dopo aver passato il playoff con il Twente, ha superato il girone con Hearts, Istanbul Basaksehir e RFS Riga e ha battuto Braga, Sivasspor e Lech Poznan. Il prossimo avversario, il Basilea, sembra alla portata di una squadra che anche in Coppa Italia può giocarsi la finale contro l'Inter, conquistata nella doppia semifinale con la Cremonese.

Insomma, Fiorentina e Inter sembrano due squadre strutturate per le coppe, più che per un campionato, che essendo lungo si presta ad altre caratteristiche. Il finale di stagione ci dirà quanti e quali trofei le due squadre riusciranno a portare a casa. Per ora l'Inter ha già messo in bacheca la Supercoppa Italiana, vinta a gennaio contro il Milan, ma la Coppa Italia, e soprattutto la Champions, avrebbero tutt'altro sapore.

Anche per la Viola il discorso è simile: con la qualificazione all'Europa distante molti punti, vincere la Coppa Italia o la Conference, salverebbe una stagione e darebbe agli uomini di Italiano una seconda chance continentale, da giocarsi il prossimo anno.

Sarà dunque un mese caldo per entrambe. Chi la spunterà?