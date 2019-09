Inter, discorso di Conte dopo lo Slavia: scossa e fiducia alla squadra

Antonio Conte ha motivato l'Inter il giorno dopo la Champions League: fiducia e motivazione fondamentali per vincere il Derby.

Antonio Conte si è portato in cima alla classifica di , in solitaria, dopo la vittoria nel Derby contro il . Le critiche dopo il pareggio di sono state spazzate via con una prestazione da urlo in una gara fondamentale come quella contro i rossoneri.

Anzi, a sentire le parole di Antonio Conte dopo la sfida contro i rossoneri, è stata proprio la prova opaca contro lo Slavia Praga a 'svegliare' la squadra in vista del Derby.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', però, è stato soprattutto il discorso motivazione di Antonio Conte nella giornata di mercoledì a scuotere la squadra dopo le scorie di Champions.

Il tecnico ha voluto trasmettere il messaggio che un pareggio inatteso e una prestazione non positiva non potevano mettere in discussione il lavoro fatto in quei 2 mesi insieme.

La sua fiducia nelle potenzialità della squadra era intatta e tale doveva rimanere, da parte del gruppo, la convinzione nei propri mezzi. Inoltre, il derby con il Milan arrivava nel momento giusto, perché era l’occasione ideale per cancellare le critiche e i dubbi, conservando anche il primato.

Detto fatto, la squadra è sembrata tutto tranne che demotivata dopo la brutta prova in Champions League. Questa reazione del gruppo in un momento negativo è uno dei cambiamenti più evidenti rispetto alla squadra degli ultimi anni.