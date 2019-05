Inter, dirigenza infastidita dalle foto senza veli di Icardi e Wanda Nara

Uno psicologo analizza gli scatti hot pubblicati da Mauro Icardi e Wanda Nara: "Fenomeno di immaturità, si lascia guidare da chi gli sta accanto".

Ancora Mauro Icardi , ancora Wanda Nara . Questa volta a suscitare nuove tensioni tra la coppia di argentini e l' sono state le foto postate dai due sui rispettivi profili social. Degli scatti molto provocanti in bianco e nero, che hanno finito per infastidire, e non poco, la dirigenza nerazzurra.

Come riportato dal 'Corriere della Sera', l'Inter da tempo chiede infatti un basso profilo alla coppia più discussa del calcio italiano. Un invito ripetuto che a quanto pare non ha però sortito gli effetti sperati, con Icardi e Wanda Nara che continuano a far parlare di loro attraverso un uso aggressivo dei social network.

Le ultime foto postate dalla coppia hanno infatti ottenuto molti consensi ma anche molte critiche, vista la grande tensione che da mesi si è creata tra l'ex capitano nerazzurro e gran parte del popolo interista.

A provare a dare una spiegazione di cosa spinga un giocatore a far parlare continuamente di sè in un periodo così delicato della propria carriera, ci ha allora provato il neuropsichiatra, psicanalista e psicologo dello sport Vincenzo Prunelli, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'.

" Questo è un classico fenomeno di immaturità . E mi lascia assai perplesso tutto questo bisogno di esibizionismo. Visto da fuori ho la sensazione che il signor Icardi sia una persona che si lascia molto guidare da chi gli sta accanto. Ecco, direi che di sicuro il regista di tutto non è lui. Mi dà la sensazione che il ragazzo finisca per vendere la propria immagine in malo modo e questo all’interno di uno gruppo sportivo può creare molti problemi. Credo inoltre che questa situazione metta in grande difficoltà l’operato di un allenatore".

Una dimostrazione d'immaturità quindi, con il professor Prunelli che ha poi voluto sottolineare come l'atteggiamento tenuto da Icardi possa creare ovviamente delle tensioni sempre maggiori all'interno dello spogliatoio dell'Inter.

"Certi atteggiamenti sopra le righe alla lunga stancano e finiscono per dare fastidio agli altri compagni di squadra. Direi che si creano così le condizione per far diventare Icardi un “mal sopportato” all’interno di uno spogliatoio. I calciatori troppo spesso vivono a lungo in un limbo di immaturità, quando invece sarebbe necessario crescere in fretta, anche perché vengono presi da esempio da tanti fan. Ecco, il professionista serio di fronte a certe cose inizia a infastidirsi e finisce per pensare: “io gioco, mi alleno, mi impegno e do il massimo e poi arriva questo qui a fare come gli pare”. Questo genera frustrazione e tensione negativa".

Secondo lo psicologo, Icardi dovrebbe infatti prendere esempio da campioni del calibro di Cristiano Ronaldo , che nel corso della loro carriera hanno capito quanto sia importante mantenere un giusto profilo anche al di fuori del campo.