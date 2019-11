Inter, Dimarco show in amichevole: tripletta contro il Fanfulla

Federico Dimarco, finora mai utilizzato da Conte, è stato grande protagonista dell'amichevole giocata dall'Inter contro il Fanfulla.

La pausa per le nazionali ha portato via da Appiano Gentile tanti giocatori ma, tra quelli rimasti a disposizione di Conte, ce n'è uno che oggi si è messo particolarmente in evidenza.

Federico Dimarco, terzino rientrato in estate dal prestito al e rimasto all' , ha realizzato addirittura una tripletta nell'amichevole a ranghi misti giocata dai nerazzurri contro il Fanfulla. La gara è terminata sul risultato di 5-2 e le altre due reti sono state segnate da Mulattieri e Bonfanti.

Il terzino ha sempre avuto il vizio del goal come sa bene proprio l'Inter, che l'anno scorso era stata punita da Dimarco nella sconfitta casalinga subita contro il Parma.

⚽️ | ALLENAMENTO



Nel pomeriggio allenamento congiunto con il Fanfulla: 5-2 per i nerazzurri il risultato finale, con la tripletta di @FDimarco e le reti di #Mulattieri e #Bonfanti pic.twitter.com/qA8vOuP4EF — Inter (@Inter) November 14, 2019

In questa stagione però finora Dimarco non è mai stato utilizzato da Conte. Il tutto nonostante i problemi fisici accusati da Asamoah, out nelle ultime settimane per un fastidio al ginocchio. Dimarco d'altronde nel ruolo all'Inter è solo la terza scelta dietro lo stesso Asamoah e Biraghi.

Classe 1997, Dimarco a gennaio potrebbe quindi essere girato nuovamente in prestito dall'Inter sempre che nelle prossime settimane Conte non decida di concedergli una chance.